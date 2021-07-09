Эксперт объяснил, чем чревата высокая концентрация озона в воздухе

Климатолог, метеоролог, геофизик Сергей Смышляев рассказал «Невским новостям», что в последние годы уровень озона в Санкт-Петербурге стал чаще превышать допустимые концентрации.

«Люди радуются, что пахнет озоном, но на самом деле это плохо. Это токсичный газ, и хорошо, когда он находится высоко, чтобы поглощать солнечную радиацию. Когда этот газ вблизи земли, и человек его вдыхает — это сильнейший канцероген, опасный для здоровья», — обратил внимание Смышляев.

Физик-эколог Олег Бодров предупредил, что повышение концентрации озона выше 2.1 на кубометр может вызвать отек легких. По его словам, при такой концентрации также может наблюдаться раздражение слизистых оболочек, резь в глазах и головная боль.

«Высокая концентрация озона вызывает развитие раковых заболеваний, прежде всего в легких», — уточнил Бодров.