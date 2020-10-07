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    07 октября 2020, 13:38

    Эксперт назвал причину гибели обитателей океана на Камчатке

    Дарья Морозова

    Ихтиолог Юрий Симаков предположил, что гибель морских обитателей на Камчатке вызвана размножение микроводорослей. Об этом сообщил Life.
    Эксперт назвал причину гибели обитателей океана на Камчатке

    «Причиной гибели является, скорее всего, массовое развитие диатомовых водорослей, которые выделяют домоевую кислоту», — сказал он.

    Ученый уточнил, что домоевая кислота токсична. По его словам, выброшенные на берег водоросли необходимо исследовать. Также Симаков добавил, что эта кислота опасна и для людей, в некоторый случаях она может привести к смерти.

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