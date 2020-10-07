Эксперт назвал причину гибели обитателей океана на Камчатке

«Причиной гибели является, скорее всего, массовое развитие диатомовых водорослей, которые выделяют домоевую кислоту», — сказал он.

Ученый уточнил, что домоевая кислота токсична. По его словам, выброшенные на берег водоросли необходимо исследовать. Также Симаков добавил, что эта кислота опасна и для людей, в некоторый случаях она может привести к смерти.