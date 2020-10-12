Эксперт назвал плюсы измельчителей пищевых отходов

Специалист отметил два плюса установки этих приборов. Во-первых, они снизят объем мусора, а во-вторых, повлияют на свалочные газы.

«Если мы [органику — прим. ОТР] извлекаем и запускаем в канализацию, то получаем чистый воздух. Потому что становится существенно меньше грязного пластика. Т. е. того пластика, который мы не можем переработать», — указал Рыбальченко.