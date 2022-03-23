Эксперимент по установке датчиков на мусорные баки и мусоровозы запустили в Нижегородской области

Нижегородская область стала пилотным регионом для эксперимента по прослеживаемости ТКО. Об этом на Конференции Wasma рассказал заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров. По его словам, на инфраструктуре регионального оператора будут установлены датчики наполненности мусорных контейнеров, камеры на мусоровозы, камеры на объекты сортировки, а также планируется получать данные с уже имеющихся устройств регионального оператора.

«ППК РЭО совместно с рядом компаний проводит эксперимент в части обеспечения полной прослеживаемости ТКО. В соответствии с законодательством все мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС, а объекты обращения с ТКО — датчиками весового контроля. Мы хотим эту систему усовершенствовать — устанавливать датчики на контейнеры, чтобы измерять объем заполненности бака и количество его переворачиваний, и ставить камеры непосредственно на мусоровозы. Мы будем видеть, когда мусоровоз подъезжает и поднимает бак, опять же измерять объем бака и количество подниманий этой рамки. Еще один эксперимент проводится уже непосредственно на объектах сортировки, когда на ленте с помощью искусственного интеллекта мы можем посчитать количество фракций и понять, сколько из них полезные, которые могут быть переработаны, и сколько тех, которые пойдут на захоронение», — рассказал Алексей Буров.

По его словам, РЭО проводит эксперимент в системе прослеживаемости с компаниями Leonovich Labs и «Элемент», пилотным регионом выступила Нижегородская область. Камеры устанавливают на мусоровозы, и на линии сортировки, датчики весового контроля — на баки и на объектах сортировки. Устройства позволяют отследить полный цикл движения отходов, а именно увидеть, меняется ли вес отходов, какой объем ТКО мусоровоз довозит до объекта. Результаты эксперимента планируется подвести в конце лета 2022 года.

Буров добавил, что эксперимент также направлен на то, чтобы сократить затраты на транспортировку ТКО. Например, если бак полностью не заполнен, то мусоровозу не стоит выезжать на контейнерную площадку. Таким образом идет экономия на топливе, амортизации, прохождении техосмотра. С другой стороны, если бак был долгое время переполнен, а мусоровоз приехал и забрал три бака из четырех, при этом один оставил заполненным, то контроль поможет применять какие-то санкции к региональному оператору по обращению с ТКО.

«Мы стремимся сделать процесс максимально прозрачным, начиная от образования отходов и заканчивая переработанным готовым продуктом. Цель эксперимента — охватить весь цикл прослеживаемости ТКО и понять, как из этого извлечь пользу для государства. Это также касается экономики замкнутого цикла. Когда отход сначала попадает на сортировку, затем перерабатывается и потом становится новой продукцией. Большую роль в эксперименте играет РЭО, который собирает данные с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, датчиков наполненности контейнеров, а также другие показатели относящиеся к ТКО, которые предоставляют компании, компонует их в единую систему, проводит анализ. По итогу мы получим результаты социально-экономического эффекта и узнаем, чем нам будут полезны эти датчики, как они позволят сократить затраты и улучшить обстоятельства в том или ином субъекте», — сказал Алексей Буров.