Эксперимент по контролю за оборотом дерева в РФ стартует с 1 января

Эксперимент по контролю за оборотом древесины начнется в России 1 января 2021 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. За него будет отвечать ЛесЕГАИС.

Это единая государственная автоматизированная информационная система для автоматизации госконтроля сделок с лесом. Отчетность в ЛесЕГАИС передается в электронном виде через интернет. Причем дублировать и заполнять бумажные копии отчетов не надо.

Эксперимент проводится для исполнения поручений президента РФ о развитии и декриминализации лесного комплекса и в рамках реализации соответствующей дорожной карты, ее утвердила вице-премьер Абрамченко.

Эксперимент продлится до 30 июня 2021 года. С 1 июля модернизированная по его результатам система начнет работать на постоянной основе в масштабах всей страны.

Первыми участниками эксперимента станут лесопромышленники, которые работают на территории Архангельской, Вологодской, Иркутской, Тверской областей. К тестированию подключится крупный и средний бизнес. Например, Segezha Group и группа компаний УЛК. Анализировать работу будет Рослесинфорг.

Мы создаем в ЛесЕГАИС возможность проследить всю цепочку поставок древесины, уже готовы регламенты и методические рекомендации для участников эксперимента. «Следить» за древесиной будем на всех основных точках ее движения Виктория Абрамченко.

Сначала будет фиксироваться объем допустимой к вырубке и вырубленной древесины. Для транспортировки материала должны быть подготовлены соответствующие документы, их в обязательном порядке внесут в ЛесЕГАИС.

«В случае, если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчетов по сделкам будет блокироваться. Иными словами, если легальность не подтверждена — реализация древесины невозможна», — заключила вице-премьер.