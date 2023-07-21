Экология 21 июля 2023, 15:39 Экспедиции по мониторингу водных объектов начались на Ямале

Читать 360tv в

В Ямало-Ненецком автономном округе началась серия экспедиций. В рамках мероприятий специалисты получат данные о состоянии поверхностных вод и состояния водоохранных зон. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Работы затронут 32 участка на 27 водных объектах в пределах населенных пунктов. Ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии Научного центра изучения Арктики Роман Колесников рассказал, что на основе полученных данных будет создан ряд мероприятий по улучшению состояния водных зон, написал «Ямал-Медиа».