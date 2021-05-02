«Эксклюзивный день»: москвичам пообещали первую майскую грозу

В начале следующей неделе жителей и гостей столицы ждет «эксклюзивный» день. Первая майская гроза пройдет в городе 3 числа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Третьего числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные», — сказал синоптик «Вечерней Москве».

Он добавил, что днем 3 мая ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут значения в диапазоне +16…+18 градусов тепла. При этом в столице прогремят грозы.

«Осадки будут продолжительные и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем. День на любителя», — заключил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области. Сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду ожидается в столице с 15:00 2 мая до 15:00 4 мая. По области непогода будет наблюдаться в те же дни, но с 13:00 до 13:00. Предупреждение о сильном дожде будет действовать с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая.