Экс-начальник Госатомнадзора Кузнецов предупредил об опасности трития в воде с «Фукусимы» | 360°

Экология 29 августа 2023, 16:01 Экс-начальник Госатомнадзора Кузнецов предупредил об опасности трития в воде с «Фукусимы»

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Тритий, который содержится в сброшенной с АЭС «Фукусима» воде, очень опасен для человеческого здоровья. Такой информацией поделился бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Специалист пояснил, что у рыб и людей разный метаболизм. Тритий может быть не опасен для водоплавающих. Однако он представляет смертельную угрозу для человека, так как повышает риск развития онкологических заболеваний.