Экология 16 мая 2023, 10:34 Экозабег пройдет в 9 регионах России в рамках НМЭК

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Российский экологический оператор открыл регистрацию на экозабег, который пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге и еще восьми субъектах РФ. Акция проводится в рамках X Невского международного экологического конгресса.

«РЭО поддержит ряд мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни, в рамках НМЭК-2023. Экозабег станет одним из них, эта акция охватит все федеральные округа России. Ожидаем, что в Санкт-Петербурге участие примут порядка 1000 человек. Открыта регистрация на мероприятие», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 по маршруту площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли, по трем дистанциям: 400 м (детская дистанция), 5 км и 10 км. Все участники получат стартовый набор, а также медаль и сертификат участника.

«К акции также присоединятся 8 регионов — Забайкальский край, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская, Липецкая, Вологодская области и Дагестан. С ними будут организованы телемосты. Каждый участник внесёт свой вклад в сохранение природы. По итогам марафона будут высажены деревья совместно с добровольцами движения „Волонтеры леса“, — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Мероприятие проходит в партнерстве с проектом «Выбираю чистый воздух» и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Кроме того, в рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая.