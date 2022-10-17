Эковолонтеры запустили масштабные акции по всей стране к Международному дню без бумаги | 360°

Экология 17 октября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber Эковолонтеры запустили масштабные акции по всей стране к Международному дню без бумаги

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Российский экологический оператор совместно с волонтерами-экологами «Делай!» проведет экологические уроки, просветительские акции и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия к Международному дню без бумаги, который отмечается 27 октября. С 17 по 30 октября в мероприятия планируется вовлечь свыше 10 000 участников в более чем 50 регионах России. Мероприятия станут продолжением Всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!».

«Вся макулатура, которую вы сдадите обязательно будет переработана. По всей нашей стране есть 90 профильных заводов — в Подмосковье, Нижегородской области, Сибири. Ежегодно эти предприятия перерабатывают четыре миллиона тонн бумажной упаковки. Так что можете быть уверены: сданная вами макулатура обретет новую жизнь. Станет новой упаковкой для яиц или фруктов, туалетной бумагой, гипсокартоном или, может быть, даже тетрадкой. Уверен, вас вдохновит наша идея», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Масштабная акция по сбору вторичного сырья, в рамках которой проходит празднование Международного дня без бумаги, покажет большинству жителей России важность действий каждого в формировании устойчивой экологической обстановки в нашей стране, сделает сопричастным к масштабному проекту, объединит граждан в позитивной экологической повестке. Всероссийская акция «Миллион — Родине!» направлена на культивацию привычки раздельного сбора отходов с последующей сдачей вторичного сырья, объединяя усилия в масштабном едином Всероссийском проекте. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья выступает сервис «Убиратор».

Важной частью празднования станут эколого-просветительские мероприятия, которые пройдут с участием волонтеров-экологов по всей стране. 17, 19 и 26 октября в трех регионах России будут проходить экскурсии на мусоросортировочный комплекс. Такие мероприятия позволят гражданам познакомиться с промышленным процессом по заготовке и переработке вторичных отходов. Экскурсии пройдут в Саратовской, Свердловской и Новосибирской областях.

Экологический урок на тему переработки бумажных изделий в Челябинской области позволит узнать о том, как происходит создание и переработка бумаги, а также поможет разобраться в том, какие бумажные изделия подлежат переработке. Урок пройдет 19 октября. Также в Челябинской области пройдет Областной экологический форум, который объединит единомышленников и их опыт в природоохранной сфере. Форум состоится 25 октября. Акции по сбору макулатуры, которые пройдут в Рязанской и Тамбовской областях, позволят объединить усилия инициативных граждан во внесении вклада для формирования принципов бережного отношения к природе. Такие акции пройдут 18, 19 и 27 октября.

«Ежегодно огромное количество макулатуры выпадает из ресурсных и экономических циклов, оказываясь на свалках, потому что даже не доходит до этапа сортировки. Совместно с волонтерами „Делай!“ мы проводим мероприятия, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов и которые обращают внимание людей на сбережение ресурсов и защиту нашей природы», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

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