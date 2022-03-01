Эковолонтеры устроили более 100 акций в России с начала 2022 года

Более 100 мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и популяризацию экологического мышления, провели волонтеры-экологи движения «Делай!» за январь и февраль 2022 года. Мероприятия, организованные 57 региональными отделениями, проходили в рамках программы развития экологического добровольчества ППК «Российский экологический оператор».

«До конца 2022 года РЭО планирует объединить 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов „Делай!“ ведет свою деятельность в рамках программы по развитию экологического добровольчества ППК РЭО. Главная цель программы — развитие института добровольчества в России. За первые месяцы этого года движение провело уже более 100 мероприятий, мы ожидаем, что еще больше людей будет присоединяться к такому важному направлению развития отрасли обращения с отходами, как экологическое просвещение», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

С начала года волонтеры активно включились в эколого-просветительскую повестку: экоуроки в школах прошли в Тульской области и в Дагестане, а в Удмуртии помимо стандартных экоуроков и лекций параллельно реализуется проект по проведению экологических онлайн-уроков, где в формате коротких видеолекций слушателям рассказывают про основы раздельного сбора отходов и ответственного потребления. В Омске состоялась экскурсия на пункт приема вторичного сырья, а на Ямале волонтеры «Делай!» провели познавательную экологическую игру на тему переработки в Центре Детского Творчества.

В южных городах уже начался сезон субботников. В Севастополе состоялась «Добрая неделя», где помимо просветительских мероприятий прошел ряд субботников, где собрали более 90 мешков с отходами, из которых 16 мешков со стеклом сразу же направили на переработку.

Волонтеры-экологи регулярно принимают участие в организации акций по сбору вторсырья на переработку, посещают зооприюты, где помогают животным, и включаются в общую федеральную повестку по экологическим и другим добровольческим проектам.

Эковолонтеры помогают не только в сохранении природы, но и поддерживают птиц в холодный зимний период: в Челябинске с начала года реализуется проект по подкормке птиц совместно со школьниками на территории национального парка «Таганай».

Кроме того, в нескольких регионах волонтеры-экологи помимо своих внутренних установочных мероприятий с подведением итогов прошлогодней деятельности и выстраиванием вектора дальнейшего развития приняли участие в общегородских и региональных встречах: в Екатеринбурге состоялась встреча руководителей добровольческих организаций с главой города, Алексеем Орловым, прошла итоговая коллегия Министерства природных ресурсов Удмуртии по итогам 2021 года, где присутствовали члены регионального отделения «Делай!».