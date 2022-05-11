Эковолонтеры собрали 5 мешков с отходами на горе Косотур в Челябинской области

Второй субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Челябинской области 1 мая 2022 года. Участники устроили уборку территории горы Косотур. Собрать удалось пять мешков с отходами.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 30 регионов, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Волонтеры провели еще один мини-субботник 1 мая на горе Косотур. Она является геологическим памятником природы (ООПТ регионального значения) и расположена в исторической части города Златоуста. Высота горы Косотур 586 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка на территории Златоуста.

Небольшим составом в пять человек (участники из Златоуста и Челябинска) прошли маршрут протяженностью около пяти километров и собрали пять полных отходами мешков. Все участники акции получили памятные сувениры от «Делай!».

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.