Эковолонтеры со всей страны подготовят план работы на год во время слета в Москве

Волонтеры-экологи более чем из 50 регионов России соберутся с 17 по 20 марта на слете в Москве, партнером которого выступает Российский экологический оператор. Активисты движения «Делай!» встретятся со специалистами госкомпании, курирующей мусорную реформу, посетят крупнейший комплекс по переработке отходов в Европе и поделятся опытом с другими волонтерами и общественниками.

«Сложно представить без волонтеров заботу о природе и окружающей среде. РЭО давно сотрудничает с добровольческими движениями и проводит совместные мероприятия с экологическими организациями и активистами. Сейчас мы активно развиваем волонтерское направление и рады стать партнерами Всероссийского слета региональных координаторов волонтеров-экологов „Делай!“. В мероприятии примут участие 70 человек из более чем 50 регионов России. Участники посетят комплекс по переработке отходов „Восток“, ознакомятся с работой различных общественных организаций в Москве и встретятся с представителями ППК РЭО. В рамках слета будет утвержден план работы волонтеров на год», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Во время слета, который финансируется из гранта Росмолодежи, волонтеры посетят не только КПО «Восток», но и такие общественные организации, как #немузеймусора. Встретятся с представителями Ассоциации волонтерских центров и Росмолодежи.

Мероприятие будет организовано в рамках деятельности РЭО по популяризации волонтерского движения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще три масштабных мероприятия РЭО организует на озере Байкал. Волонтеры движения РЭО и местные жители станут участниками акций по очистке прибрежной зоны озера. Планируется охватить 450 человек, включая добровольцев «Делай!», студентов высших и средне специальных учебных заведений, жителей Иркутской области и Республики Бурятия.

Ранее РЭО подготовил бесплатный подготовительный курс «Дневник эковолонтера», который включает в себя 12 видеоуроков о разных видах волонтерства, о том, как стать волонтером и с чего лучше начать такую деятельность. Он представляет собой методическое пособие, в котором подробно рассказывается об истории волонтерства в России, успешных кейсах, о правах эковолонтера, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, в сфере обращения с ТКО. В видеоуроках даются ответы на часто задаваемые вопросы для тех, кто решил заняться эковолонтерством. Пособие подготовлено на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций, сборника кейсов эковолонтерства. Серия роликов опубликована на YouTube-канале РЭО и сайте проекта.