Эковолонтеры со всей России проверили работу крупнейшего в Европе завода по переработке отходов

Всероссийский слет региональных координаторов волонтеров-экологов «Делай!» стартовал в Москве 17 марта. Он продлится до 20 марта и соберет 70 представителей организации более чем из 50 регионов страны для обмена лучшими региональными практиками и повышения компетенций лидеров местных сообществ в сфере организации экологических общественных мероприятий. Партнером мероприятия выступил Российский экологический оператор.

«Одним из важных направлений реформы обращения с твердыми коммунальными отходами является экопросвещение. В рамках этого блока РЭО планирует объединить 10 тысяч волонтеров со всей страны. Мы готовим акции по очистке озера Байкал, который привлечет к экодвижению не только волонтеров, но и учащихся вузов, местных жителей. А сейчас мы выступили партнерами слета координаторов волонтеров-экологов „Делай!“, на котором добровольцы смогут узнать больше о переработке отходов и обменяться полученными знаниями. Благодаря волонтерам популяризируется как раздельный сбор отходов среди населения, так и в целом осознанное потребление, забота об окружающей среде», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

В течение четырех дней на слете проведут образовательные лекции, мастер-классы, тренинги, встречи с экспертами и круглые столы, а также экскурсии на перерабатывающие предприятия.

Первый день слета начался с посещения подмосковного комплекса по переработке отходов «Восток» — крупнейшего в Европе перерабатывающего центра, где сортируют до 1,2 миллиона тонн отходов в год. Участники экскурсии ознакомились со всеми этапами работы с отходами в комплексе, пообщались с сотрудниками, а также на практике увидели весь процесс переработки отходов от прибытия вторсырья в центр и поочередной сортировки отходов к определенным фракциям до изготовления нового сырья.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо цеха, где происходит сортировка отходов, в рамках экскурсии также была возможность посетить цех с компостированием, где пищевые отходы перерабатываются в техногрунт. Кроме того участники экскурсии заглянули в музей комплекса, где в качестве экспонатов представлены интересные вещи, которые нашли при сортировке, например, чугунный утюг, кастрюля, пистолет, гильзы, иконы и т.д.

Источник фото: телеканал «360»

«Я крайне впечатлен сегодняшней экскурсией. Отрадно осознавать, что в нашей стране стали больше уделять внимания переработке ТКО, уверен, что в ближайшем будущем больше половины россиян будут сортировать отходы и мы тем самым уменьшим антропогенное влияние на окружающую среду. Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии и организаторам форума» — поделился впечатлениями о первом дне слета региональный координатор «Делай!» в Омской области Самат Муканов.

Партнерами слета выступают публично-правовая компания «Российский экологический оператор», Ассоциация волонтерских центров и Росмолодежь. Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!» реализуется в рамках грантовой финансовой поддержки Всероссийском конкурсе молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи.