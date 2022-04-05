Эковолонтеры смогут обучить всех желающих на уроках «Экология начинается с тебя»

С 5 по 25 апреля в школах по всей стране пройдут уроки «Экология начинается с тебя», приуроченные к дню экологического просвещения. Организаторами просветительской инициативы выступили публично-правовая компания «Российский экологический оператор» и Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!».

«Российский экологический оператор продолжает масштабную работу по популяризации эковолонтерского движения, в рамках которой планируется объединить 10 тысяч эковолонтеров. В прошлом году мы уже запустили проект „Зеленая школа“, и сейчас рады стать организаторами такой просветительской инициативы, как уроки „Экология начинается с тебя“. Главная цель таких акций заключается в том, чтобы продвигать модель осознанного потребления, повышать уровень экологических знаний, формировать экологическую культуру среди населения. Мероприятия также направлены на информирование об актуальных экологических проблемах, состоянии окружающей среды и возможностях экологического добровольчества», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.



Всероссийский урок в рамках дня экологических знаний пройдет уже во второй раз — в прошлом году акция объединила 143 264 участников из 83 субъектов страны. Акция проводится в рамках ​программы по развитию экологического добровольчества публично-правовой компании «Российский экологический оператор», в целях которой планируется объединить 10 тысяч эковолонтеров из 70 регионов.



Материалы урока будут размещены на сайте на портале dobro.ru. Для получения материалов необходимо присоединиться к мероприятию в качестве волонтера, после чего будут доступны материалы для проведения урока: презентация и сценарий занятия. После проведения экоурока преподаватели смогут загрузить отчет с фотоматериалами на сайт, для того чтобы получить именные сертификаты за участие в акции. Содержание урока рассчитано на учащихся среднего и старшего учебного звена.



Доступ к странице с материалами открыт с 1 апреля. Учителя могут предварительно подготовиться к уроку, скачать сценарий и презентацию. Подробную информацию о том, как присоединиться к акции можно найти на сайте или прочитав инструкцию.