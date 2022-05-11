Эковолонтеры РЭО собрали более 100 кг отходов на Волге в Волгоградской области

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Волгоградской области 29 апреля 2022 года. Участники устроили уборку на берегу реки Волга. Собрать удалось более 100 килограммов отходов.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 30 регионов, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Акция по уборке природных территорий, берегов рек, водоемов и лесопарковых городских зон прошла в Волгоградской области в преддверии майских праздников. Волонтеры Регионального волонтерского экологического штаба и обучающиеся общеобразовательных организаций в партнерстве с Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» провели акцию на берегу реки Волга.

Участники акции были разделены на две команды, одна из которых шла против, а другая — по течению реки. В рамках акции было собрано более 100 килограммов отходов от деятельности человека. Акция стала знаковой в связи с тем, что начался сброс воды с Волгоградского водохранилища, и отходы, копившиеся на берегу, при подъеме воды оказывались в реке Волга.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.