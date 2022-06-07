Эковолонтеры проверят работу мусорных заводов в 10 регионах

Проект охватит 10 регионов: Московскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Омскую, Саратовскую и Челябинскую области, а также республики Башкирия, Удмуртия и Чувашия.

В июне 2022 года для молодёжи пройдут экскурсии на объекты инфраструктуры обращения с отходами в субъектах Российской Федерации с целью популяризации реформы твёрдых коммунальных отходов. В рамках акции пройдет десять экскурсий в четырёх федеральных округах России: Центральном, Сибирском, Приволжском и Уральском.

Проект охватит 10 регионов: Московскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Омскую, Саратовскую и Челябинскую области, а также республики Башкирия, Удмуртия и Чувашия. Так, молодые люди смогут познакомиться с современной системой управления отходами, которая к 2024 заработает по всей стране.

«В рамках деятельности направления развития экологического добровольчества у нас пройдут экскурсии на объекты обращения с ТКО. Такие выезды необходимы, чтобы показать молодёжи, как сегодня функционирует система управления отходами, причём в реальности, а не в глазах скептиков, а также, как происходит процесс переработки отходов в регионах. В ходе экскурсий участники узнают, как происходит сбор вторичных отходов, увидят процесс сортировки, узнают подробнее об этапах переработки и необходимом оборудовании. Ничто не останется „за кадром“ — участники смогут задать любые волнующие их вопросы, связанные с ТКО, представителям объектов инфраструктуры управления отходами», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Данные выезды подразумевают под собой организацию экскурсий на предприятия сортировки и переработки отходов численностью от 20 до 30 человек.

Организатором выездов выступает ППК РЭО при поддержке Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».

Напомним, 5 июня при поддержке РЭО стартовал экологический марафон для молодых людей всей страны. Для участников подготовили несколько разновидностей мероприятий, каждое из которых познакомит молодёжь с экологической культурой. Среди них — экскурсии на заводы по переработке отходов.

Экомарафон продлится до 26 июня. Познакомиться с другими мероприятиями экомарафона и присоединиться к нему можно на сайте «Экопоколение.РЭО».