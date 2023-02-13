Экология 13 февраля 2023, 14:08 Эковолонтеры получат бесплатное образование в Плехановке

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Они будут изучать отрасль обращению с отходами и экономику замкнутого цикла

Российский экологический оператор обратился к ректорату РЭУ им. Г. В. Плеханова с просьбой о предоставлении бесплатного обучения для самых активных эковолонтеров.

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«В рамках нашего соглашения с Плехановкой, которое мы заключили еще в сентябре 2021 года, уже успешно реализуются совместные программы дополнительного профессионального образования. Они направлены на развитие кадрового потенциала отрасли обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. И сейчас мы обратились к вузу с просьбой рассмотреть возможность организации безвозмездного обучения кандидатов, отобранных РЭО по результатам участия в экологопросветительских и волонтерских мероприятиях в сфере обращения с ТКО в течение 2022-го года. Всего мы отобрали 10 кандидатов, все они имеют шанс стать прекрасными специалистами в нашей сфере», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кандидатам будет предложено пройти дистанционное обучение по таким программам, как «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла».

«Волонтеры изучат текущую ситуацию в области обращения с отходами в мире, виды отходов, методы сбора и транспортирования отходов, разные виды утилизации, а также узнают о механизмах внедрения принципов экономики замкнутого цикла в системе обращения с отходами», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

По завершении программы слушатели получат сертификаты о прохождении программ РЭУ имени Г. В. Плеханова.