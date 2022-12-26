Экология 26 декабря 2022, 16:24 Эковолонтеры подарили луганскому приюту для собак 150 кг корма

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На территории приюта в настоящее время содержатся около ста собак

Представители Российского экологического оператора и эковолонтеры оказали помощь приюту для собак «Дай лапу» в Луганске. На средства, вырученные с акции «Миллион — Родине!», был закуплен корм и расходные материалы для лечения и передержки питомцев. Волонтеры передали более 150 кг сухого и влажного корма для собак.

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«В этом году мы провели всероссийскую народную акцию по сбору макулатуры „Миллион — Родине!“. На переработку было направлено 73 500 тонн макулатуры, собранной предприятиями, волонтерами, студентами и школьниками. Вырученная сумма от сдачи макулатуры волонтерами — это 500 тонн — составила 1 миллион рублей. Большую часть направили на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, а оставшуюся — на поддержку приюта для животных „Дай лапу“. Мы считаем, что важно быть экологичным во всем — заботиться об окружающей среде, в том числе о животных, которые оказываются беззащитными перед лицом человеческого воздействия на природу», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Приют «Дай лапу» был основан в 2009 году. На его территории в настоящее время содержатся около ста собак. Приют существует за счет пожертвований.

«Делегация РЭО посетила в Луганске детский дом и приют для собак, мы также пообщались с представителями местного университета и планируем открыть волонтерское отделение в регионе. Так помощь нуждающимся станет еще эффективнее. А экология „, — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

23 декабря волонтеры-экологи «Делай!» совместно с представителями Российского экологического оператора посетили Луганск для передачи подарков воспитанникам Луганского детского дома, посещения приюта для животных и встречи со студентами и молодежью города.

«Волонтеры посетили приют для животных, чтобы помочь с тяжелой работой сотрудникам приюта, а также подарить свое внимание четвероногим питомцам. На средств с акции „Миллион — Родине!“ мы купили 150 килограммов влажного и сухого корма, а также расходные материалы для лечения и передержки питомцев. Все передали приюту во время поездки в Луганск. Ранее этой весной наши волонтеры уже посещали приют и передали тогда более 100 кг корма», — добавил руководитель волонтерского движения Андрей Руднев.

Акция «Миллион — Родине!» проходила в России с 15 сентября по 1 декабря 2022 года по инициативе Российского экологического оператора и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, президентская платформа «Россия — страна возможностей», «Лига переработчиков макулатуры» и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».