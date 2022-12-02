Экология 02 декабря 2022, 15:05 Эковолонтеры из 13 субъектов вошли в финал проекта «Экософия» на Байкале

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В финал федерального экологического проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Экософия» вышли 40 конкурсантов, представляющие Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Белгородскую, Омскую, Нижегородскую, Калужскую, Свердловскую, Курскую области, Забайкальский край и Удмуртскую Республику.

Партнерами второго полуфинала проекта стали Российский экологический оператор (соорганизатор), БАЙКАЛ.ЦЕНТР, Министерство просвещения Российской Федерации.

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«Проект „Экософия“ показывает, как небезразличные к вопросам экологии люди могут предлагать новые подходы, творческие решения проблем, связанных с экологией. Будучи соорганизатором проекта, мы всегда выступаем за активное экологическое просвещение, поддержку акций, инициатив, выявление экоактивистов, которым важно развивать экологическую культуру в нашей стране. Уверен, что проект для кого-то станет возможностью вырасти в сфере экологии, а другим поможет определиться, в каком направлении двигаться, чтобы делать еще больше полезных для окружающей среды вещей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Второй полуфинал проходил в Байкальске с 27 по 30 ноября. В конкурсную программу вошли командообразующие, образовательные и оценочные мероприятия. Причем в них были вовлечены не только приглашенные эксперты, но и жители города, представители бизнеса и администрации края. Такие проекты призваны объединять людей под общей идеей защиты окружающей среды», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Местом проведения полуфинала стала площадка Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ.

27 ноября участники побывали в спорт-парке «Поляна», где познакомились с принципами устойчивого развития территории, узнали о традициях тропостроения во время экскурсии на тропу «Байкальская верста» и приняли участие в мастер-классе «Карьера эколога».

В первый оценочный день полуфинала на площадке «Лесная биржа» конкурсанты участвовали в командообразующих мероприятиях, выступали с самопрезентациями, где в блиц-формате рассказывали о себе, своем проекте или экоинициативе. Вечером в рамках просветительской программы соорганизатора проекта ППК «Российский экологический оператор» для жителей и гостей г. Байкальск состоялась презентация Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», прошла встреча с приглашенными экспертами проекта и деловая игра «Завод».

Утро второго оценочного дня 29 ноября началось для полуфиналистов с образовательной программы ППК «Российский экологический оператор» и уроков «Экософии», во время которых участники познакомились с принципами экономики замкнутого цикла и разработали чек-лист по экологизации мероприятий.

Также полуфиналисты решали региональные и экологические кейсы от партнеров проекта.

Кейс «СМИ: развиваем позитивную экологическую повестку» (Инициатор: Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей»)

Участники разрабатывали рекомендации для инициаторов экопрактик в различных направлениях: как подавать информацию в позитивном русле так, чтобы СМИ включали ее в свою повестку, как следить не только за чистотой вокруг себя, но и за чистотой информации. Прорабатывали способы отличать настоящие новости от фейков.

Кейс «Разработка проекта концепции строительства и содержания троп в Байкальском регионе» (Инициатор: «Лаборатория экотроп»)

Участникам нужно было предложить идеи по разработке концепции развития строительства и содержания троп в Байкальском регионе, в том числе в рамках федерального центра тропостроения на базе молодежного кампуса ЭКО.ЦЕХ в Байкальске. А также проработать источники системного финансирования всего жизненного цикла тропы.

Кейс «ЭКО.ЦЕХ: влияние на устойчивое развитие города Байкальска» (Инициатор: БАЙКАЛ.ЦЕНТР)

Финалистам требовалось разработать предложения по выстраиванию продуктивного диалога с местным населением, снятия рисков негативной оценки проекта и выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с местными сообществами в рамках проекта. Они должны были сформировать перечень из 10 позиций «за» и «против» создания кампуса ЭКО.ЦЕХ, поставив себя на место местных жителей.

Кейс «Разработка концепции PR-кампании по вовлечению жителей Иркутской области в РСО» (Инициатор: «РТ-НЭО Иркутск»)

Перед участниками стояла задача предложить идеи по разработке концепции PR-кампании по вовлечению населения Иркутской области в раздельный сбор отходов. Нужно сделать так, чтобы у людей появилось желание сортировать отходы.

В заключительный день полуфинала 30 ноября во время экскурсий в формате эколого-промышленных экспедиций и научно-просветительского туризма конкурсанты посетили Байкальский государственный заповедник на территории исторического порта Танхой и экопарк «Озера на Снежной», где познакомились с принципами устойчивого развития территории. Совместно с экспертами, местными жителями и гостями полуфинала участники заложили в Байкальске «Капсулу будущего» с пожеланиями потомкам и описанием, каким станет город к 2032 году.

Список победителей второго очного мероприятия полуфинала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Номинация «Экоактивист»: Сербин Владислав (Москва), Лоськова Милана (Москва), Чеснокова Полина (Московская область), Лаукарт Алиса (Москва), Андриевская Алина, Глинина Ульяна (Москва), Соколова Арина (Забайкальский край), Баранов Александр (Иркутская область), Бобровская Ирина (Кемеровская область).

Номинация «Экоарт»: Белова Ульяна (Московская область), Батухтина Анна (Белгородская область), Дружинина Людмила (Москва).

Номинация «Экогастрономия»: Батурин Михаил (Иркутская область), Головина Софья (Иркутская область).

Номинация «Экоздоровье»: Мулонова Эржена (Забайкальский край), Жамсаранова Светлана (Забайкальский край).

Номинация «Экологика»: Яхина Арина (Нижегородская область).

Номинация «Экомедиа»: Мастерских Татьяна (Омская область), Гельвих Анастасия (Калужская область).

Номинация «Экомероприятия»: Непомнящих Виктория (Иркутская область), Симонова Арина (Нижегородская область), Кудрявцева Анастасия (Нижегородская область).

Номинация «Экоофис»: Абрамова Анастасия (Москва).

Номинация «Экопроизводство»: Васильев Никита (Иркутская область).

Номинация «Экопросвещение»: Носырев Роман (Иркутская область), Ершова Анжела (Свердловская область), Васильева Наталия

(Иркутская область), Еремеев Александр (Кемеровская область), Митрофанова Ольга

(Москва), Вольфсон Лада

(Санкт-Петербург), Бирило Елизавета (Иркутская область), Чудинова Венера (Свердловская область), Ойдопова Аяна (Иркутская область), Терентьева Гульназ (Удмуртская Республика).

Номинация «Экопрофессионал»: Соловьев Никита (Свердловская область), Зарипова Арина (Москва), Верещак Юлия (Москва), Урсегова Екатерина (Удмуртская Республика).

Номинация «Экосбор»: Когтева Юлия (Курская область), Заболоцкий Илья (Иркутская область).