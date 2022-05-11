Эковолонтеры и школьники собрали почти 1,3 т отходов в Кемерове

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Кемеровской области 4 мая 2022 года. Участники устроили уборку березовой рощи Кировского района города Кемерово. Собрать удалось 1283 килограмма отходов.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 30 регионов, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

По инициативе школьного волонтерского отряда «PRОсоциальная капля» МБОУ «СОШ № 74» прошло масштабное мероприятие в рамках акции «Зеленый десант РЭО» в березовой роще Кировского района города Кемерово.

Командам 6−8 классов под руководством школьного волонтерского отряда «Делай!» Кемеровская область — Кузбасс было необходимо за 20 минут набрать как можно больше отходов и рассортировать их. За сортировкой и соблюдением правил отвечали педагоги, которые фиксировали результаты участников субботника. Общий вес собранных отходов составил 1283 килограмма.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.