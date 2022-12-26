Экология 26 декабря 2022, 16:29 Эковолонтерство начнут развивать в ЛНР

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Встреча представителей вуза с волонтерами прошла в рамках поездки РЭО в ЛНР

Представители Российского экологического оператора встретились со студентами Луганского государственного аграрного университета в рамках благотворительной поездки в город. Участники встречи договорились об открытии на базе университета отделения волонтеров-экологов РЭО.

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«Волонтеры — это всегда влеченные активные молодые люди, учащиеся вузов и сузов. Они играют важную роль популяризаторов экодвижения, экологизируют мероприятия — в общем, выполняют важную просветительскую функцию. И поэтому Российский экологический оператор регулярно оказывает поддержку волонтерскому движению, экоактивистам и готов дальше помогать им в этом деле. Результатом станет популяризация осознанного потребления и экологического образа жизни среди нашей молодежи. А это значит, что на предприятия по утилизации отходов, в которые мы активно инвестируем, отправится еще больше вторсырья, которое обретет вторую жизнь и станет частью экономики замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Учащиеся луганского вуза познакомили волонтеров-экологов с Красной книгой Луганщины, а также поделились опытом молодежной экологической деятельности в республике и университете. Итогом встречи стала дискуссия «Развитие молодежной экологической деятельности в ЛНР: возможности для тиражирования опыта и развития экодобровольчества».

«В течение этого года РЭО сопровождал множество молодежных форумов, экологизировал их. В мероприятиях, экоакциях и субботниках, сборах вторсырья принимали участие студенты. Мы плотно сотрудничаем со многими из них, в этом нам помогают экодобровольцы движения „Делай!“. Поэтому логичным продолжением станет создание такого отделения на базе Луганского государственного аграрного университета», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

23 декабря волонтеры-экологи «Делай!» совместно с представителями Российского экологического оператора посетили Луганск для передачи подарков воспитанникам Луганского детского дома, посещения приюта для животных и встречи со студентами и молодежью города.

Деньги на благотворительность были собраны в рамках всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», которая прошла с 15 сентября по 1 декабря 2022 года. За время акции волонтеры сдали на переработку 500 тонн макулатуры, а представители бизнеса отправили 73 000 тонн вторсырья. Деньги, полученные от сдачи макулатуры, собранной волонтерами, студентами и школьниками, составили 1 000 000 рублей, большая часть средств была направлена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».

Акция «Миллион — Родине!» проходила по инициативе Российского экологического оператора и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, президентская платформа «Россия — страна возможностей», «Лига переработчиков макулатуры» и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».