Эковолонтерам в Челябинской области удалось собрать 60 кг отходов

Третий субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Челябинской области 6 мая 2022 года. Участники устроили уборку в окрестностях села Султаново Кунашакского района. Собрать удалось 60 килограммов отходов.

«У нашей страны есть множество отличных традиций, и субботники — это одна из них. Такие мероприятия делают привычку не мусорить более популярной, а под эгидой РЭО дополняют ее еще одной — это сортировка отходов. Наши субботники проходят в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся в мае, охвачены около 30 регионов. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах. Будем рады видеть всех желающих сделать свой город чище», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В окрестностях села Султаново Кунашакского района Челябинской области прошла акция по высадке саженцев деревьев. Цель акции: восстановление лесного массива и привлечение внимания общества к проблемам сохранения лесов. Параллельно с высадкой саженцев волонтеры-экологи регионального отделения «Делай!» провели субботник, на котором удалось собрать около шести мешков с отходами.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.