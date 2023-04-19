Экология 19 апреля 2023, 09:22 Экоуроки, деловые игры, походы, субботники пройдут в День Земли

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Российский экологический оператор приглашает россиян присоединиться к празднованию дня Земли. С 20 по 23 апреля по всей стране пройдут экологические мероприятия, приуроченные к празднованию Международного Дня Земли в формате дней единых действий. РЭО выступил партнером акции.

«Каждый год 22 апреля отмечается Международный день Земли. В России пройдет акция, посвященная этому дню. Мероприятия будут направлены на формирование экологической культуры у детей и молодежи нашей страны, воспитание экологического патриотизма и бережного отношения к природе. Россиян ждут различные форматы мероприятий — от субботников до экскурсий. РЭО выступает партнером акции и приглашает молодых людей, школьников и педагогов принять участие в ней», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участники организованных волонтерами-экологами «Делай!» субботников и плоггинг-забегов будут очищать загрязненные территории от отходов и заодно учиться сортировать их по фракциям. Для желающих повысить свой уровень экологической грамотности предусмотрены уроки, лекции, мастер-классы, а также возможность присоединиться к разработке и проведению эколого-просветительского квеста на базе первичных отделений «Движения Первых».

«Волонтеры подготовили множество активностей для участников. Их ждут субботники, плоггинг-забеги, сбор макулатуры, в том числе в рамках акции „Миллион — Родине!“, а также посадки деревьев в школах, университетах, лесных территориях, организованных в рамках Международной акции „Сад Памяти“, экологические уроки, мастер-классы, экскурсии на объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, экологические игры, квесты и многое другое. Участниками могут стать педагоги, школьники, студенты высших и среднеобразовательных учреждений, руководители и члены общественных молодежных объединений, движений и некоммерческих организаций экологической направленности», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на сайте дниединыхдействий.рф, где будут доступны методические материалы для проведения мероприятий. После того как мероприятие будет завершено, организаторы мероприятий в регионах могут отправить отчет в личном кабинете и получить сертификат участника акции.

Председатель Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» Андрей Руднев в преддверии акции отметил: «Данная акция не только объединит экологические организации и проекты, но и напомнит всем участникам о природных богатствах нашей страны, и о том, как важно их беречь, чтобы передать следующим поколениям».

«День Земли» входит в цикл экологических дней единых действий от волонтеров-экологов «Делай!», которые пройдут весной и летом 2023 года. Так, 30 марта уже прошла акция «День без отходов», а с 10 по 16 апреля состоялась «Неделя экологических знаний», следом волонтеры планируют отпраздновать День Земли в апреле и День Эколога в июне.

Подробная информация об акции и участии в ней на сайте.

Всероссийская акция «День Земли» реализуется Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!», Ассоциацией волонтёрских центров, Общероссийским общественным-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых», Автономной некоммерческой организацией по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры леса» и Центром развития экологического добровольчества.

Партнерами акции выступают Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», Федеральное агентство по делам молодёжи, Публично-правовая компания «Российский экологический оператор», Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.