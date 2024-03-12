Экология 12 марта 2024, 15:23 Экоцентр в Сыктывкаре собрал 50 кубов вторсырья в день открытия РЭО

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Экоцентр для приема вторичного сырья от населения открылся 2 марта в Сыктывкаре Республики Коми. За первые часы работы было собрано более 50 кубометров отходов, которые были направлены на переработку.

«Важно развитие самых различных форм раздельного сбора отходов — от контейнеров на площадках до фандоматов и экологических центров и станций, где не только принимаются разнообразные виды вторичных ресурсов, но и ведется экологическое просвещение. Формирование экономики замкнутого цикла зависит от комплексного подхода. Вместе мы можем создать систему, которая будет благоприятно влиять на окружающую среду и обеспечивать устойчивое развитие для будущих поколений», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Экоцентр на Чкалова» открыла команда экоактивистов при участии местного переработчика, энергетической компании и сети строительных магазинов.

Первый день показал высокую вовлеченность местных жителей в тему раздельного сбора отходов. За 5 часов работы было собрано более 50 кубометров вторсырья. Все отходы направили на перерабатывающие предприятия, в большинстве — на комплексы, расположенные в самой Республике.

«В новом экоцентре налажен сбор более чем 30 видов и подвидов вторичных ресурсов. Все принимается только в чистом виде, но это не останавливает местных жителей, для которых разделенные отходы уже не мусор, а сырье для производства новых материалов и вещей. А для тех, кому пока только в новинку такой подход, волонтеры с удовольствием расскажут всю важность и особенности сбора, чтобы вдохновить на первые шаги», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Экоцентр принимает отходы от жителей Сыктывкара и ближайших районов Республики Коми.