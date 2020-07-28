Экотропы, кусты сирени, турмаршруты: что сделали волонтеры экомарафона «Понеслось»

Летом 2020 года стартовал юбилейный, пятый сезон экологического марафона «Понеслось». За месяц участниками проекта стали более тысячи волонтеров компании «Норникель». 25 июля все команды снова делали добрые дела в своих городах. В этом году сезон особенный — успешно проводятся не только оффлайн-мероприятия, но и такие важные для сплочения участников марафона онлайн-встречи.

110 команд из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы, Саратова, Красноярска и Москвы организовали в разных частях России много полезных активностей. В Лапландском заповеднике добровольцы начали оборудовать экотропу «Кругосветка» длиной 14 километров, в национальном парке «Красноярские Столбы» промаркировали туристический маршрут и почистили от мусора расщелину на вершине скалы. В Чите корпоративные волонтеры убрали «Тропу Бобра», обновили стенды и установили качели. А в московском музее-заповеднике «Горки Ленинские» к 5-летию марафона были высажены 110 кустов сирени и оборудована новая просветительская тропа.

«Сейчас мы пришли к тому, что необходимо создать экологический маршрут «Путь пчелы», — объяснил Борис Власов, заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Горки Ленинские». «Но этот маршрут не просто про пчел и мед. Это про экологический образ жизни, про чистый воздух, деревья, природу и бережное с ней обращение. Еще раз спасибо ребятам, которые так ответственно отнеслись к работе в зоне исторического памятника. Это действительно очень важно».

За 5 лет существования «Понеслось» сложилось целое сообщество вовлеченных и удивительных людей, которые всегда готовы прийти на помощь и реализовать проект любой сложности. Это подтверждает, в том числе, деятельность волонтеров на Кольском полуострове. Там около сотни человек посвятили свое время тому, чтобы сделать деревянный настил в Лапландском заповеднике и сохранить природу нетронутой, но доступной для туристов и жителей региона.

«Это весело, позитивно и всегда очень полезно», — говорит куратор программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» Ольга Горчакова из Мончегорска. «Сегодня мы приехали с удовольствием уже не в первый раз в Лапландский заповедник, и если раньше мы приезжали сюда как гости, то сейчас мы приезжаем сюда как друзья».

Начиная с июня команды волонтеров уже не раз встречались в онлайн-режиме: проводили экологичные игры и интеллектуальные мастерские, учились работать в соцсетях. Но личных встреч очень не хватало инициативным сотрудникам.

«Нереальное удовольствие, когда мы все вместе, командой делаем одно большое доброе дело», — отмечает главный менеджер департамента внутреннего аудита «Норникеля» Кристина Казакова. «Это чувство значимости и полезности, в котором мы все так нуждаемся».

Источник фото: телеканал «360»

«Это новые знакомства и эмоции», — добавляет главный специалист по сервису печати Михаил Макаров. «Так как сейчас почти все работают на удаленке, то это отличная возможность встретиться с коллегами. А вообще очень хочется облагородить парк, чтобы было красиво, чисто, и люди могли приходить сюда отдохнуть».

Вечером все волонтерские площадки объединила большая онлайн-конференция. В прямом эфире участники разных команд поделились своими впечатлениями и подвели итоги работы. А ярким подарком для волонтеров стало появление в эфире хорошо известных и полюбившихся всем Вадима Ковалева, Яны Чуриковой.