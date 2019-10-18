«Легкий возврат в Советский Союз»: экотренер назвал лучшую замену пластиковым пакетам

Запрещать пластиковые пакеты сразу нельзя. Бумажные будут стоить гораздо дороже. Нужно постепенно приучать людей к многоразовым авоськам. Таким мнением поделился с «360» экотренер Роман Саблин.

«Надо понимать, что это (замена пластика бумагой — прим. ред.) неидеальное экологическое решение. Вырубается лес, траты на электричество и воду. И вообще, углеродный след пластиковых пакетов меньше, чем углеродный след бумажных пакетов. При условии, если пластик сдается в переработку», — заявил Саблин.

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Собеседник отметил, что оптимальное решение данного вопроса — это многоразовые мешки из ткани или органзы. Он рассказал, что есть специальные мешочки, в которые можно загрузить овощи, фрукты и крупы. Этот формат очень распространен на Западе. В России тоже начали появляться так называемые магазины без упаковки (Zero Waste Shop).

Саблин подчеркнул, что нельзя начинать хорошее дело с запретов. Нужна альтернатива. Необходимо постепенно привыкать носить с собой многоразовые экомешки на случай посещения магазина.

«У меня и у супруги, а также у сотен тысяч экоактивистов всегда с собой в сумке есть набор этих мешочков. Это новая привычка. Это легкий такой возврат в Советский Союз — у меня и авоська всегда с собой, но нас (людей на земле — прим. ред.) уже 7,5 миллиарда и чудо-технологиями или запретами мы ничего не решим. Нужно изменять потребление», — рассказал эколог.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор приступил к работе над законопроектом о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов в России. Параллельно с этим будут вводить запреты на их использование.