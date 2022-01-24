Экотехнопарки построят в Приморье, Туле и Нижнем Новгороде для формирования экономики замкнутого цикла

Российский экологический оператор подписал соглашения с тремя субъектами РФ о реализации пилотных проектов по развитию экономики замкнутого цикла. В регионах подготовят дорожные карты, в рамках которых будут запущены проекты, направленные на вовлечение вторичных материальных ресурсов в оборот, распространение раздельного сбора отходов, создание инфраструктуры по утилизации ВМР.

«РЭО подписал соглашения с Нижегородской и Тульской областями, а также Приморским краем о развитии в этих регионах экономики замкнутого цикла. В течение трех месяцев будут подготовлены дорожные карты по мероприятиям. Речь идет как об инвестиционных проектах по развитию инфраструктуры обращения с ТКО и созданию новых объектов, в том числе экотехнопарков, так и об организации раздельного сбора вторичных материальных ресурсов в городах, поселениях и труднодоступных населенных пунктах. Главный принцип экономики замкнутого цикла — это вовлечение вторичных материальных ресурсов в оборот, соглашения подразумевают работу в этом направлении», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Дорожная карта проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами, построенной на принципах экономики замкнутого цикла, будет разработана сторонами в течение 90 дней. В рамках соглашений РЭО будет сотрудничать с Нижегородской, Тульской областями и Приморским краем в реализации ряда мероприятий. В том числе направленных на увеличение доли извлекаемых ВМР из общей массы образующихся отходов и связанных с организацией раздельного накопления и сбора ВМР на контейнерных площадках вблизи многоквартирных домов, в городах и округах, сельских поселениях и на труднодоступных отдаленных территориях. Также это работа, связанная с размещением и организацией мобильных и стационарных пунктов приема ВМР, проведением информационно-просветительских кампаний

и образовательных мероприятий для популяризации РСО и ответственного потребления.

«В рамках соглашения будет проводиться работа по созданию инфраструктуры утилизации ВМР, включая подбор земельных участков для предприятий утилизации ВМР, размещение объектов коммунальной инфраструктуры, линейных объектов, предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим утилизацию ВМР, мер поддержки. Соглашение также подразумевает реализацию мероприятий по увеличению спроса на продукцию, полученную в результате утилизации отходов, в том числе в рамках проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — сказал руководитель департамента расширенной ответственности производителей ППК РЭО Игорь Забралов.

Стороны также будут заниматься разработкой и реализацией инвестиционных проектов по накоплению и утилизации ВМР, а также созданию (реконструкции) предприятий, производящих продукцию с применением вторичного сырья, включением объектов утилизации ВМР в территориальную схему обращения с отходами, федеральную схему обращения с ТКО.