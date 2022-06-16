Экотехнопарк стоимостью 1 млрд рублей создадут в Челябинской области

Экотехнопарк по обращению с отходами появится в Челябинской области, инвестиции превысят более одного миллиарда рублей. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с Правительством Челябинской области по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Оно направлено на создание экотехнопопарка и стимулирование вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Подчеркну, что государство заинтересовано в создании таких промышленных площадок для развития производств по утилизации отходов и вторичных ресурсов, как экотехнопарки. В настоящее время в Челябинской области определен земельный участок для размещения экотехнопарка. Объем инвестиций в его строительство составит более 1 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Всего в российских регионах появится восемь экотехнопарков, которые обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. До 2025 года на строительство экотехнопарков направят 10 миллиардов рублей.

Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Они будут построены до 2024 года. На их территории будут размещены производства по утилизации отходов.