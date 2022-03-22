Экотехнопарк появится в Нижегородской области

Российский экологический оператор и руководство Нижегородской области договорились о реализации пилотного проекта на принципах экономики замкнутого цикла и создании экотехнопарка на территории региона. Дорожную карту на полях Конференции Wasma подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

«В декабре прошлого года мы обсуждали с Глебом Сергеевичем (Никитиным, губернатором Нижегородской области — прим.) развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионе. Показатель по обработке твердых коммунальных отходов у данного субъекта РФ уже очень высокий — 80%. Дорожная карта, которую мы подписали на полях Конференции Wasma, стала логичным продолжением совместной с Нижегородской областью работы. Речь о создании комплексной системы обращения с отходами производства и потребления, основанной на принципах экономики замкнутого цикла. В 2022 году планируется размещение мобильных и стационарных пунктов приема вторичных ресурсов, фандоматов, организация раздельного сбора в поселениях и на отдаленных территориях, просветительские и образовательные кампании, а также мероприятия, направленные на развитие утилизации вторичных ресурсов. Кроме того, в рамках пилотного проекта мы готовимся к созданию в 2023 году экотехнопарка на территории области», — сообщил Денис Буцаев.

Раздельное накопление и сбор вторичных ресурсов должны быть организованы как на контейнерных площадках вблизи многоквартирных домов, так и в сельских поселениях, на отдаленных и труднодоступных территориях, уточнили в РЭО. Мобильные и стационарные пункты приема вторичных ресурсов должны начать функционирование как в городских поселениях, так и на территории городских округов.

Дорожная карта также предполагает развитие инфраструктуры утилизации вторичных ресурсов, включая подбор участков для объектов утилизации, меры поддержки утилизаторам, разработку инвестпроектов по созданию предприятий, производящих продукцию с применением вторичного сырья. Кроме того, в план входит проведение государственных и муниципальных закупок, которые будут способствовать увеличению спроса на продукцию, полученную в результате утилизации отходов.

Подписанная дорожная карта предусматривает реализацию мероприятий, которые направлены не только на обращение с твердыми коммунальными отходами, но и на системный подход к вовлечению в хозяйственный оборот отходов производства, что соответствует целям, которые поставлены в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», добавили в РЭО.