Экология 10 ноября 2022, 10:25 Экотехнопарк на Ставрополье сможет перерабатывать 190 тысяч тонн стекла, пластика и ПЭТ-тары Экотехнопарк за 920 млн рублей будет построен до 2024 года

Читать 360tv в

Экопромышленный парк за более чем 920 млн рублей построят в Невинномысске Ставропольского края до 2024 года. Там разместят предприятия переработки стекла, пластика, ПЭТ-тары мощностью не менее 190 тысяч тонн в год, сообщил Российский экологический оператор.

«Площадкой для реализации проекта был выбран Невинномысск в силу развитой инженерной инфраструктуры и удобной логистики. Финансирование строительства обеспечит федеральный бюджет. Сумма вложений за 3 года составит более 920 млн рублей. Резидентами парка станут частные инвесторы. Как ожидается, реализация проекта позволит перерабатывать не менее 190 тысяч тонн вторсырья в год», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Концепция предполагает создание современных предприятий переработки таких отходов, как стекло, пластик, ПЭТ-тара. Мощность производств по утилизации отходов составит не менее 190 тысяч тонн в год. Также будет организован выпуск технического грунта и другой продукции, получаемой из ТКО. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2024 год.

Реклама

«В число пилотных регионов, где будут построены экопромышленные парки, вошел Ставропольский край. Государственное финансирование на эти цели составит более 920 млн рублей. Разместить экопарк планируется на площади до 15,2 га в Невинномысске, который обладает необходимой инженерной инфраструктурой и логистикой», — сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

Соглашение о строительстве экотехнопарка губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Бурцев подписали летом. Глава края подчеркнул исключительную значимость проекта для развития в регионе новой системы обращения с ТКО.

Постановление о строительстве в восьми регионах пилотных экопромышленных парков подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Строительство экотехнопарков будет вестись в 2022–2024 годах. Застройщиком выступит «Экологический цифровой оператор» — дочернее предприятие публично-правовой компании «Российский экологический оператор».