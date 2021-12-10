Экотехнопарк может появиться в Ставропольском крае

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

«В Ставропольском крае хорошие показатели по обработке отходов. В 2020 году доля ТКО, направленных на сортировку, составила 86% от общей массы образованных ТКО. По еще одному показателю регион приблизился к выполнению цели на 2030 год, по которой захоронение на полигонах не должно превышать 50%. В регионе запланирована реконструкция 14 объектов обращения с ТКО общей мощностью более 1,875 миллиона тонн в год», — сообщил глава ППК РЭО.

Буцаев и Владимиров поговорили о перспективах формирования инфраструктуры для переработки ТКО и вовлечения в хозяйственный оборот получаемого сырья. В 2021 году на территории края введены в эксплуатацию два объекта обработки: мусоросортировочная станция в Пятигорске мощностью 302 тысячи тонн в год и сортировка «Югагролизинг» мощностью по 105 тысяч тонн в год. Таким образом в регионе есть мощности для обработки 721,3 тысячи тонн ТКО в год.

Глава Ставропольского края предложил рассмотреть возможность строительства экотехнопарка такого профиля, проект могут поддержать федеральные власти. Инициативу проработают совместно с ППК РЭО.