Экотехнопарк мощностью 350 тысяч тонн ТКО появится в Рязанской области

Российский экологический оператор и руководство Рязанской области провели рабочую встречу. Глава РЭО Денис Буцаев и губернатор Николай Любимов во время обсуждения совместного сотрудничества подняли вопрос строительства экотехнопарка «Рязанский» на территории региона.

«Обсудили с Николаем Викторовичем развитие инфраструктуры по обращению с отходами в Рязанской области. В рамках федерального проекта на территории региона планируется построить экотехнопарк мощностью 350 тысяч тонн в год. РЭО готов поддержать проект финансово и предоставить средства под льготную ставку, всего объем инвестиций может превысить три миллиарда рублей», — сказал Буцаев.

До середины 2022 года планируется завершить разработку проектной документации, окончить строительство — до 2024 года. Объект может включить в себя переработку пластиковых, древесных, органических и строительных отходов, не исключено также, что в перспективе там могут появиться и другие проекты по утилизации и производству различной продукции. По словам Любимова, для Рязанской области этот проект является значимым.

«Правительство области заинтересовано в его реализации. Это станет еще одним важным шагом в создании и функционировании эффективной системы обращения с ТКО. В регионе ведется большая работа по этому направлению. Если брать итоги прошлого года, то Рязанская область перевыполнила все показатели федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ национального проекта „Экология“», — отметил губернатор.

Регион уже перевыполнил показатели по федеральному проекту по «Комплексной системе обращения с ТКО» национального проекта «Экология», увеличив обработку отходов, скорректировав логистику их транспортировки. Также в Рязанской области заработала первая мобильная мусороперегрузочная станция, в планах ввести 10 аналогичных станций. Большое внимание в Рязанской области уделяется раздельному накоплению отходов, подчеркнул Любимов.