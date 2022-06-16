Экотехнопарк для переработки отходов создадут в Новосибирской области

Экотехнопарк по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появится в Новосибирской области. Объем инвестиций оценивается более чем в один миллиард рублей. Соглашение о сотрудничестве в присутствии вице-премьера Виктории Абрамченко на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с Правительством Новосибирской области по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Соглашение подписывается в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Оно направлено на создание экотехнопопарка и стимулирование вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Общий объем инвестиций оцениваем в более чем 1 млрд рублей, сумма будет уточнена после государственной экспертизы. В настоящее время ведется подготовка к заключению договора на проектирование экотехнопарка, и уже определен земельный участок для его размещения», — сообщил Денис Буцаев.

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка планируется в ноябре 2024 года. Строительство должно начаться во втором квартале 2023 года. Со своей стороны РЭО обязуется рассматривать заявки потенциальных резидентов на оказание мер поддержки, создать управляющую компанию по эксплуатации экотехнопарка.

«Правительство выделит 10 миллиардов на проект по созданию в регионах 8 экотехнопарков. Эти предприятия обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Строительство экотехнопарка в Новосибирской области должно начаться во втором квартале 2023 года. А ввод в эксплуатацию экопромышленного парка должен быть осуществлен в ноябре 2024 года. Мы будем очень внимательно следить за соблюдением сроков, ведь создание экономики замкнутого цикла должно позитивно отразиться, в первую очередь, на качестве жизни людей», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Кроме того, ранее РЭО сообщал о готовности выделить 60 млрд рублей на создание мусоросортировочных комплексов в Сибирском федеральном округе. На создание перспективных объектов в Новосибирской области ППК планирует выделить 10 млрд рублей.