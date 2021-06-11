Экосбор оптимизирует тарифы на вывоз отходов

Обновленная концепция Расширенной ответственности производителей (РОП), которая подразумевает экологический сбор в рамках мусорной реформы, исправит перекос, по которому с граждан сейчас собирают 193 миллиарда рублей, а с бизнеса — всего 3,7. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, комментируя новый документ.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Таким образом мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения. Ведь сейчас платежи граждан за ТКО — 193 миллиарда рублей в год, а платежи бизнеса за экосбор по старой системе РОП — 3,7 миллиарда рублей в год. Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос, необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП», — отметил Буцаев, пишет «Комсомольская правда».

Накануне Минприроды вынесло на общественное обсуждение поправки к закону о РОП. По ним Российский экологический оператор создаст информационную систему, в которой будет видно, кто, как, кому и когда платит экологический сбор. Средства будут собирать в фонд РОП, курируемый РЭО, и затем направлять на развитие инфраструктуры, в том числе строительство новых мощностей по переработке отходов.

Документ также устанавливает 100% норматив по упаковке, начиная с 2022 года, чтобы производители полностью правильно ее утилизировали. Новые заводы будут строить на деньги с экосбора.

Эксперты отрасли согласны с тем, что обновленная концепция РОП позволит сделать отрасль более прозрачной и выявит недобросовестных производителей, которые предоставляли липовые акты и фактически не занимались утилизацией отходов.