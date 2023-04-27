Экология 27 апреля 2023, 10:49 Экопункты «Вторматик» собрали 121 т вторсырья в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях

Читать 360tv в

Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов «Вторматик» в Саратовской, Волгоградской, Челябинской и Мурманской областях за 2022 — первый квартал 2023 года. Жители регионов сдали на переработку 121 т вторичного сырья.

«Главная цель создания пунктов по сбору вторсырья от населения — это привить жителям нашей страны привычку раздельно собирать отходы, чтобы возвращать в оборот максимальное количество вторичных ресурсов. С 2021 года АО „Ситиматик“ открыл 4 экопункта „Вторматик“ в Саратовской, Волгоградской, Челябинской и Мурманской областях. За прошлый год и первый квартал 2023 года жители Энгельса, Волгограда и Магнитогорска сдали на переработку 121 т вторсырья, в Мурманске пункт открылся в апреле. Работа экопунктов соответствует принципам экономики замкнутого цикла, над формированием которой работает РЭО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

В экопунктах «Вторматик» население может сдать за вознаграждение картон, бумагу, текстиль и пластик. Взвешивание вторсырья осуществляется на электронных весах, выплата производится наличными денежными средствами с предоставлением кассового чека, в котором отражена масса и стоимость сдаваемого ВМР.

По итогам 2022 года экопункты посетили около 12 тысяч человек, из которых 6390 — сдали более 88 тонн вторсырья: в Энгельсе — 64,9 тонны (4123 человека), в Волгограде — 21,3 тонны (2067 человек), в Магнитогорске — 1,8 тонны (200 человек). За первый квартал 2023 года «Вторматик» уже посетили более 5 тысяч человек, из которых 2860 сдали более 33 тонн вторсырья, в Энгельсе — 11,4 тонны (659 человек), в Волгограде — 11 тонн (952 человек), в Магнитогорске — 10,4 тонны (1249 человек).

Первый экопункт был открыт региональным оператором Саратовский филиал АО «Ситиматик» в городе Энгельс в декабре 2021 года. В апреле 2022 года региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» открыл экопункт в Волгограде. В декабре 2022-го Магнитогорский филиал АО «Ситиматик» открыл экопункт в Магнитогорске Челябинской области. Четвертым регионом, в котором заработал экопункт «Вторматик», стала Мурманская область, пункт был открыт в апреле 2023 года регоператором Мурманский филиал АО «Ситиматик». Конструктивные элементы, дизайнерское, цветовое решение и внутреннее наполнение экопунктов выполнены в строгом соответствии с единой корпоративной концепцией, разработанной и утвержденной холдингом АО «Ситиматик».

Все собранное вторсырье направляется для дальнейшей переработки. Среди основных партнеров можно отметить ООО «Крафт» (макулатура, ПВД), ООО СРЦ (макулатура) ООО «Пларус», ООО «Инвест-Пласт» (ПЭТ-бутылка), ООО «Репласт» (ПНД-канистры, флаконы), ООО «Лаут Ресайкл» (текстиль), ООО «Контакт» (стекло), ООО «СВС» (полипропиленовый пластик), ООО «Рециклен» (ПВД пленка).

«Сегодня экопункты „Вторматик“ — это не просто центры по приему вторсырья за денежное вознаграждение у населения, но и эффективные центры экологического просвещения. На площадках экопунктов проводятся лекции, семинары, различные просветительские акции, посвященные экономике замкнутого цикла. В экопунктах предоставляются также и дополнительные сервисы. Например, в Энгельсе и Магнитогорске организован буккроссинг, в Волгограде — шредирование бумаги», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Региональный оператор Саратовский филиал АО «Ситиматик» на площадке экопункта в Энгельсе проводит для школьников и студентов просветительские мероприятия и экоуроки, посвященные раздельному сбору ТКО. На занятиях учат отличать разные типы пластика, готовить ВМР для сдачи, обсуждают принципы разумного потребления, экопривычки.

В качестве дополнительного шага по формированию экологической культуры школьников, привитию навыков осознанного потребления, популяризации методов сбора отходов путем раздельного сбора, а также расширения целевой аудитории экопункта «Вторматик» региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» в апреле текущего года запустил долгосрочный проект по сбору ВМР с последующей сдачей в экопункт «Вторматик» среди образовательных учреждений Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Региональным оператором для всех 30 образовательных учреждений района изготовлены контейнеры для сбора пластика (ПЭТ-бутылок) и макулатуры, подготовлены памятки для школьников. Проводятся экоуроки в корпоративном музее «Не мусора 34».

В отдаленных населенных пунктах региональным оператором проводятся выездные экоуроки.

С полным перечнем принимаемых фракций, расценками и правилами подготовки вторсырья к сдаче можно ознакомиться на сайте «Вторматик».