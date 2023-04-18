Экология 18 апреля 2023, 13:01 Экопункты в ХМАО собрали более 360 т вторсырья

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Из 9 экопунктов региона 7 были открыты за прошлый год.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) сдали в новые экопункты более 360 тонн вторичного сырья. В Российском экологическом операторе отметили успехи региона в сфере популяризации раздельного сбора среди населения.

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«РЭО отмечает значимые изменения в развитии экопунктов в Югре за 2022 год. Благодаря открытию экопунктов у жителей округа появилась возможность воспитывать у себя новые экологические привычки и таким образом сокращать количество выбрасываемых отходов на полигоны. Всего в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Урай открыто и функционирует 9 экопунктов. За 2022 и первый квартал 2023 года жители региона сдали в них более 360 тонн вторсырья, которые были направлены на переработку. Популяризация среди жителей нашей страны раздельного сбора отходов и экопросвещение в области утилизации — неотъемлемая работа в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ХМАО созданием экопунктов занимаются региональный оператор «Югра-Экология» и компании «Региональные Грузоперевозки», «Вторчермет», «Полигон-ЛТД», «ЭкоТех», региональная группа экологического движения «РазДельный сбор Сургут».

В целях подготовки к внедрению раздельного накопления отходов, осуществлению информационно-просветительской деятельности, погружению жителей в правила сбора и сортировки отходов, в том числе через вовлечение в экологическую социально значимую деятельность в 2020 году в ХМАО инициативной группой экоактивистов организована региональная группа волонтерского движения «РазДельный Сбор». Экоактивисты проводят регулярные экологические акции по сбору вторсырья в Сургуте.

В марте 2022 года открыт первый экологический волонтерский центр в ХМАО, создана автономная некоммерческая организация «Экоцентр „Точка“. С июля 2022 года центр работает на постоянной основе, среднее количество посетителей в месяц — 550 человек. С 2020 года экоактивисты провели более 50 мероприятий, собрали на переработку более 70 тонн отходов, из которых 51 тонна — в 2022 году. В акциях приняли участие 9,3 тысячи человек.

Волонтеры активно продвигают всероссийский проект «Добрые крышечки». Кроме того, реализуется разного рода эколого-просветительская деятельность, проводятся экоуроки. Миссия волонтеров — вовлечение большего числа всех заинтересованных участников: жители, предприниматели, администрация, региональный оператор. Деятельность волонтерского движения направлена на экологическое просвещение, формирование осознанного, рационального отношения людей к природным ресурсам, внедрение в жизнь и развитие экологичных принципов 3R (reduce, reuse, recycle — уменьшай, используй повторно, перерабатывай).

В 2022 году региональный оператор АО «Югра-Экология» запустил сеть экоцентров «Югра собирает» в 3 городах: Ханты-Мансийск (27 сентября), Нижневартовск (26 октября) и Сургут (23 декабря). Региональный оператор является информационным куратором проекта, операционную деятельность ведут АО «РЭС-сервис» (г. Ханты-Мансийск) и ООО «КомТрансАвто» (г. Сургут и г. Нижневартовск).

За 6 месяцев работы, прошедших с открытия первого экоцентра, от населения принято 87,9 тонны вторичного сырья: макулатура — 48 тонн, пластик — 5,5 тонн (ПЭТ, ПНД, ПВД), стекло — 24,2 тонны, батарейки — 4,5 тонны, «Добрые крышечки» —

5,5 тонны, алюминиевые банки — 208 кг. За этот период в центрах зафиксировано около 10 тысяч посещений.

«Интересно, что отходы 3 месяца в 2022 году принимались в экоцентрах возмездно и граждане получали плату за сдаваемое вторичное сырье, но за это время отмечено, что многие посетители отказываются от платы за вторсырье. Жителям важнее экологическая ответственность и уверенность, что это сырье поедет на переработку. Экоцентры возрождают традиции, когда школьники собирали макулатуру, металлолом, стекло, соревнуясь за лучшие показатели школы или города», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

С января 2023 года сдача вторичного сырья идет за баллы по системе «Эко-копилка» для формирования у учащихся экологической культуры и ответственного отношения к раздельному сбору отходов. Для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и правильной утилизации отходов «Югра-Экология» разрабатывает образовательный проект «Югра собирает отходы раздельно» с программой поощрения школ при сдаче вторичного сырья «ЭКО-копилка» в экоцентры «Югра Собирает».

В программу «Эко-копилка» включаются все школы и детские сады (образовательные учреждения), за принесенное в экоцентр вторсырье начисляются баллы в «Эко-копилку» своего учреждения.

Остальные горожане, которые уже или еще не учатся в школе, также могут участвовать в этой программе. В пункте приема вторсырья можно перечислить свои баллы в «Эко-копилку» любого учебного заведения. В конце календарного года за накопленные в этой копилке баллы учебному учреждению вручается ценный приз (экологичный подарок к новому году).

Рейтинг образовательных учреждений-участников программы транслируется онлайн, при этом отмечаются объемы сданного вторсырья по видам отходов:

Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

В городе Урай с марта 2022 года действует 1 пункт приема вторичного сырья за вознаграждение от населения «ЭкоДом», открытый компанией ООО «ЭкоТех», основной деятельностью которой является, обработка ТКО и оказание услуг по транспортированию и обезвреживанию отходов I–IV классов опасности.

В «ЭкоДом» можно сдать макулатуру, картон, пластик, алюминий, стекло, пленку. За 2022 год «ЭкоДом» посетили 3183 человека и сдали около 150 тонн вторсырья. За первый квартал 2023 года пункт посетил уже 871 человек, принято

22 тонны отходов.

Основными партнерами по переработке макулатуры являются НЦБК (Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат) и ИП Хакимянов Р. М., по переработке ПЭТ-бутылки — ООО «Лангуст 66».

Компания, осуществляющая деятельность по сбору, транспортировке и обработке ТКО ООО «Региональные грузоперевозки», развивает сеть экопунктов «Отходы в доходы» в Нижневартовске. В настоящее время компанией открыты 2 экопункта, первый — в сентябре 2022 года, второй — в марте 2023 года.

В экопунктах за вознаграждение принимают пленку и картон. За период, прошедший с открытия пунктов, экопункты посетили почти 5 тысяч человек, которые сдали более 38 тонн картона и 560 килограмм пленки.

ООО «Региональные грузоперевозки» планирует до конца года открыть еще 5 экопунктов в Нижневартовске.

В Сургуте с октября 2022 года запущен экологический проект компании АО «Полигон-ЛТД», предоставляющей комплексные услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления I–V класса опасности, — пункт приема вторсырья «Птичка».

В экопункте вторсырье принимают на безвозмездной основе. Для передачи на переработку здесь принимают макулатуру, пластик, пленку, алюминий, крышечки, зубные щетки, батарейки, электронные сигареты, блистеры от лекарств, пластиковые карты, CD/DVD диски, текстиль.

Для обмена и передачи для дальнейшего использования в пункт можно принести книги, LEGO конструктор, виниловые пластинки, предметы быта эпохи СССР, пробки натуральные от винных бутылок, канцелярские товары в хорошем состоянии, текстиль, пригодный для носки (для передачи на благотворительность).

С момента открытия пункт уже посетили более 800 человек. Экопункт также является площадкой для разработки экологических образовательных инициатив, проведения экоуроков, площадкой для буккроссинга.

В январе 2023 года компания ООО «Вторчермет», которая занимается скупкой и заготовкой лома черных и цветных металлов, а также вторичных ресурсов — макулатуры, пластика и пленка, открыла экопункт в Сургуте.

Многие посетители отмечают удобное расположение экопункта — недалеко от центра города, на территории парка «За Саймой». Сырье в экопункт можно сдать за денежное вознаграждение, что мотивирует жителей заниматься раздельным сбором отходов. Как отмечают сотрудники экопункта, 85% людей, которые заходили, чтобы узнать, что это за место — стали постоянными посетителями, которые теперь еженедельно сдают по несколько килограмм вторсырья. За первые 3 месяца работы экопункт уже посетили более тысячи человек.

Общий объем принятых вторичных ресурсов в период с 19 января по 13 апреля 2023 года составил более 10 тонн: макулатура — 7,8 тонн, пластик — 0,7 тонн, стекло — 1,8 тонн.

В дальнейшем компания планирует развивать сеть экопунктов в городе Сургуте и в районе.