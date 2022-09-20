Экопромышленный парк за 1 млрд рублей появится в ДФО в 2024 году | 360°

Экология 20 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Экопромышленный парк за 1 млрд рублей появится в ДФО в 2024 году

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Экопромышленный парк за 1 млрд рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На его территории расположатся предприятия по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья. Об этом сообщил по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«В Надеждинском районе Приморского края планируется создание экопромышленного парка, который будет обеспечивать внедрение принципов экономики замкнутого цикла в регионе. На территории экопромышленного парка планируется разместить предприятия по утилизации полимеров, пенополистирола, стекла. Инвестиции в создание экопромышленного парка составят около 1 млрд рублей. При этом РЭО готов оказаться меры поддержки резидентам парка — профинансировать до 90% стоимости проектов резидентов. Ожидается, что деятельность предприятий на территории парка принесет до 2024 года 450 млн рублей инвестиций. Парк даст более 350 рабочих мест на объектах резидентов и в смежных отраслях, а к 2025−2030 году до 400 млн рублей налоговых поступлений. Сам экопромышленный парк в Приморье заработает в 2024 году. Всего планируется создать 8 таких территорий по всей России в рамках федерального проекта», — сообщил Денис Буцаев.

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Экопромышленный парк создается в целях снижения дефицита мощностей по утилизации отходов в Дальневосточном федеральном округе. Потенциально на территории экопромышленного парка могут быть утилизированы до 16 тысяч тонн в год отходов животноводства, 14,7 тысячи тонн в год строительных отходов, 1,3 тысячи тонн в год отходов шин и резинотехнических изделий, 1,2 тысячи тонн в год отходов минеральных масел и растворителей

Экопромышленный парк (ЭПП) — индустриальный (промышленный) парк, объекты промышленной инфраструктуры которого используются для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства, в том числе осуществления деятельности по утилизации отходов, и (или) обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции и выполнении работ.

«Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Правительство выделит на их создание 10 миллиардов рублей. Предприятия обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

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