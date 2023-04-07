Экология 07 апреля 2023, 10:48 Экопромышленный парк в Приморье будет перерабатывать до 16 тысяч тонн ВМР

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Предприятия будут перерабатывать отходы стекла, пластика и макулатуры.

Предприятия экопромышленного парка в Приморском крае будут перерабатывать до 16 тысяч тонн стекла, пластика и макулатуры. Реализацию проектов резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

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«Экопромышленный парк в Приморье — один из восьми, которые будут построены в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ по всей стране. РЭО получили заявки от компаний, которые изъявили желание стать резидентами. Среди них ООО „Репласт“, ООО „Экопромпродукт“, ООО „Эко-Сервис“ и ООО „Полигон“. Мощность по утилизации этих предприятий может достигать до 16 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты в настоящий момент осуществляют сбор исходных данных для проектирования производственных объектов. Резидентам доступны меры поддержки, предлагаемые РЭО для финансирования инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Также резиденты экопромышленного парка могут получать льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами Приморского края и Российской Федерации.

Организации, которые стали потенциальными резидентами, готовы запустить на территории парка производства по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД) производительностью 2,7 тысячи тонн в год — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стеклотары в пеностекло производительностью 3 тысячи тонн в год — «Эко-Сервис», а также комплекс по переработке картона и бумаги на 10 тысяч тонн в год.

«В Приморском крае создается инфраструктура для раздельного сбора отходов и их вторичной переработки. Есть заинтересованность населения в сортировке мусора, для этого во дворах все больше и больше появляется специальных оранжевых контейнеров, и все больше появляется компаний, готовых использовать вторсырье в своём производстве. И экопромышленный парк позволит объединить их на одной площадке, дать развитие этому сегменту бизнеса. Но самое главное, в крае снизится доля захораниваемых отходов, меньше мусора повезут на полигоны, и от этого выиграют все без исключения жители нашего края!» — отметила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Ввод в эксплуатацию инфраструктуры экопромышленного парка состоится в конце 2024 года.

В соответствии со сроками ФП ЭЗЦ разработана проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков. В настоящий момент осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 резидентами экопромышленного парка может осуществляться деятельность по утилизации, обработке, обезвреживанию отходов, вторичных ресурсов и производству промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того, чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Приморском крае, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Все экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.