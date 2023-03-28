Экология 28 марта 2023, 16:35 Экопромышленный парк в Нижегородской области переработает свыше 120 тысяч тонн отходов за год

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Отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники будут переработаны.

Предприятия Экоиндустриального парка Нижегородской области переработают более 120 000 тонн вторичных ресурсов, включая отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники.

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Реализация проектов резидентов будет поддержана Российским экологическим оператором за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых облигаций.

«До конца 2024 года в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ в Нижегородской области будет построен экоиндустриальный парк; НИНЦ ДорНау, Окапол, Лидер, Дзержинсккровля, EcoTermogroup, ЭкоТехноГрупп, ГК СЭТ, Исток 52 и другие компании готовы стать его резидентами. Мощность очистки этих объектов может превысить 120 000 тонн в год, и Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, заявил, что „стоимость строительства объектов-резидентов в настоящее время оценивается в 7 млрд рублей, и часть этой суммы может быть профинансирована РЭО за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых облигаций“.

Нижегородская область — один из крупнейших промышленных регионов страны, и развитие экологических технологий имеет для нас большое значение. Экоиндустриальный парк станет площадкой для реализации передовых проектов по переработке отходов и использованию вторичного сырья. Мы видим интерес к возможности создания этого парка со стороны компаний, готовых двигаться в этом направлении. Создание такого объекта полностью соответствует задачам экологической повестки, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным. Мы видим дальнейшие возможности для применения «зеленых технологий». Это станет новой точкой роста для всей отрасли». К

ак сказал Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Одновременно с экологической безопасностью это позволит создать новые рабочие места и привлечь инвестиции для жителей Нижегородской области». НИИИНТЦ ДорНау» — экоиндустриальный парк с производственной мощностью 70 000 тонн в год — начнет производство гранулированных модификаторов асфальтобетона, резинобитумных вяжущих и другой специальной продукции с использованием вторичного сырья из автомобильных покрышек.

'Окапол' — производит полимерные клеи, компаунды и прививочные полимеры на основе вторичных полимерных ресурсов, с годовой производственной мощностью 5,5 тыс. тонн продукции. 'Лидер' — будет перерабатывать 30 000 тонн стеклянных отходов в год для производства микростеклошариков для дорожной разметки, как и 'Дзержинскрова'. — Мощности по производству 40 000 тонн переработанной бумаги и картона в год.

«ЭкоТермоГрупп» обеспечит производство древесно-полимерных композитов с использованием полиэтилена и древесных отходов более 6 000 тонн в год, СКЭТ будет производить 17 000 тонн синтетических волокон, геотекстиля и нетканых материалов в год, «Исток 52» — АБС-пластики для акустических и термостойких материалов. 10 000 тонн переработанного электробытового и офисного оборудования в аддитивном производстве.

Группа компаний «Экотехно» планирует построить завод по переработке жидких отходов мощностью 50 000 тонн в год и завод по термической деструкции пластмасс мощностью 20 000 тонн в год для производства вторичных ресурсов. В соответствии с Указом № 794 от 4.08.2015 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» резиденты Экоиндустриального парка могут осуществлять переработку, обработку и обезвреживание отходов, вторичных ресурсов и производство промышленной продукции из вторичного сырья.

Чтобы стать резидентом экоиндустриального парка, компания должна заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» для организации и функционирования промышленного производства. Резиденты экоиндустриальных парков могут использовать средства облигационных займов, в том числе «зеленых» облигаций, для доступа к мерам поддержки, предоставляемым РЭО для реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми отходами и вторичными ресурсами и производства конечной продукции из вторичных ресурсов.

Резиденты экоиндустриального парка также имеют право на льготы по государственной поддержке и другие льготы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Нижегородской области и Российской Федерации. Запуск объекта запланирован на 2024 год. Всего до конца 2024 года будет построено восемь экоиндустриальных парков в Нижегородской, Краснодарской, Приморской, Ставропольской, Ленинградской, Московской, Челябинской и Новосибирской областях.

Все экоиндустриальные парки способствуют созданию экономики замкнутого цикла и достижению поставленной Национальным проектом «Экология» цели сокращения свалок на 50%. Здесь также будет расположен мусороперерабатывающий комплекс, который будет перерабатывать 1,1 млн тонн вторичных ресурсов в год.

В соответствии с графиком реализации проекта федерального правительства «Экономика замкнутого цикла» подготовлена проектная документация по инфраструктуре экоиндустриального парка. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации и результатов технических исследований, которая должна завершиться в марте 2023 года.