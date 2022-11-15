Экология 15 ноября 2022, 10:01 Экопромышленный парк даст 1200 новых рабочих мест на Ставрополье

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Площадка даст более 500 млн рублей налогов.

В Ставропольском крае приступили к проектированию экопромышленного парка. Площадка даст 1200 рабочих мест и более 500 млн рублей налогов. Объем государственного финансирования в парк составит почти 1 млрд рублей, сообщил Российский экологический оператор. Создание в Невинномыске в 2024 году одного из первых в России экопромпарков предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

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«Около 1200 новых рабочих мест даст экопромышленный парк в Невинномыске до 2030 года, отчисления в бюджеты всех уровней могут составить более 500 млн рублей. Хочу напомнить, финансирование строительства обеспечит федеральный бюджет. Вложения в течение трех лет составят 929 911,8 млн рублей. Частные инвесторы приглашаются к участию в проекте в качестве резидентов. Мы ожидаем, что парк позволит перерабатывать как минимум 190 тысяч тонн вторсырья в год», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Экопромышленный парк займет участок площадью 15 га в районе улицы Низяева. Резиденты создадут мощности по переработке фракций, извлеченных из ТКО в результате сортировки, а также из отходов промышленного производства. Речь идет о переработке стекла, органических отходов, ПЭТ-тары и т. д.

Проект по созданию в Ставропольском крае экопромышленного парка реализуется РЭО при содействии МиниЖКХ, Минпромторга и Минэкономразвития Ставропольского края. Соответствующее соглашение летом текущего года подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Одной из национальных целей является уменьшение количества захораниваемых твердых коммунальных отходов к 2030 году в 2 раза. Для каждого из субъектов установлено ежегодное уменьшение количества захораниваемых ТКО. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо создание условий для того, чтобы захоронение стало невыгодным для операторов, наладить систему раздельного накопления ТКО и сбора полезных фракций от населения и предпринимателей и переработку таких отходов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин.

Для справки:

Строительство экопромышленных парков направлено на достижение целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и повлечет увеличение вовлекаемых во вторичный оборот отходов и уменьшение объемов их захоронения. В общей сложности в 2022–2024 гг. в России будут созданы 8 экопромышленных парков — по одному в каждом федеральном округе. Парк в Невинномысске станет первым подобным объектом в СКФО.