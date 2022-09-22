Экопромпарк в Ленобласти будет утилизировать почти 400 тысяч тонн промышленных и с/х отходов ежегодно | 360°

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Экопромпарк в Ленобласти будет утилизировать почти 400 тысяч тонн промышленных и с/х отходов ежегодно

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Экопромышленный парк за 1 млрд рублей построят до конца 2024 года в Ленинградской области, на его территории расположатся объекты утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических. В год парк сможет утилизировать около 400 тысяч тонн промышленных и с/х отходов. Планируется, что финансирование объектов утилизации отходов, создаваемых резидентами парка, в рамках мер поддержки обеспечит Российский экологический оператор. 

«Экопромышленный парк, обеспечивающий внедрение принципов экономики замкнутого цикла, будет построен в Гатчинском районе Ленобласти. На его территории разместятся предприятия по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП), утилизации шин и резинотехнических изделий. Объемы утилизации промышленных и сельскохозяйственных отходов будут досигать почти 400 тысяч тонн ежегодно. Инвестиции в создание экопромышленного парка составят около 1 млрд рублей. Российский экологический оператор планирует оказать меры поддержки резидентам парка через выкуп облигационного займа. Ожидается, что деятельность предприятий в парке принесет до 2024 года 5 млрд рублей инвестиций. Экопромышленный парк даст более 350 рабочих мест на объектах резидентов и в смежных отраслях, а к 2025−2030 году до 200 млн рублей налоговых поступлений. Экопромышленный парк в Ленобласти будет введен в эксплуатацию в 2024 году. В рамках федерального проекта будет построено 8 экопромышленныхпарков в России», — сообщил Денис Буцаев.

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Экопромышленный парк расположится на территории площадью 8,5 гектара. Он будет обслуживать сразу несколько субъектов РФ: Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Новгородскую область, Республику Карелию, Псковскую область.

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«Экопромышленный парк создается в целях снижения дефицита мощностей по утилизации отходов в Северо-Западном федеральном округе. Предполагается, что на его территории в год могут быть утилизированы до 252 тысяч тонн отходов животноводства, 111 тысяч — отходов полимеров, 24 тысячи тонн — строительных отходов, 5,3 тысячи — отходов стекла, 3,6 тысячи маслосодержащих отходов», — добавил директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский.

Экопромышленный парк (ЭПП) — индустриальный (промышленный) парк, объекты промышленной инфраструктуры которого используются для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства, в том числе осуществления деятельности по утилизации отходов, и (или) обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции и выполнении работ.

Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Правительство выделит на их создание 10 миллиардов рублей. Предприятия обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.

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