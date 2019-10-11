Экопарк откроют в Петербурге в 2021 году

Территория экопарка составит 75 гектаров земли и будет сочетать парковую и лесопарковую зоны. Первая будет оборудована для отдыха горожан разного возраста — детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, амфитеатр для концертов. Вторая часть парка будет представлять собой нетронутую природу, сообщило информационное агентство Nation News.

Также в экопарке проложат маршруты для оздоровительной ходьбы.