Экопарк откроют в Петербурге в 2021 году
Экопарк откроют в 2021 году на Камышовой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Территория будет включать в себя лесопарковую зону с нетронутой живой природой и парковую, оборудованную для отдыха. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на администрацию города.
Территория экопарка составит 75 гектаров земли и будет сочетать парковую и лесопарковую зоны. Первая будет оборудована для отдыха горожан разного возраста — детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, амфитеатр для концертов. Вторая часть парка будет представлять собой нетронутую природу, сообщило информационное агентство Nation News.
Также в экопарке проложат маршруты для оздоровительной ходьбы.