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    13 августа 2021, 16:16

    Экономист призвал россиян к осознанному потреблению

    Дарья Морозова

    Международный консультант программы развития ООН Андрей Шпиленко прокомментировал экологическую ситуацию на планете и призвал россиян к осознанному потреблению. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на Yоutube.

    Он уточнил, что в России скопилось более 30 миллионов тонн отходов, 341 объект в стране может быть опасен для 17 миллионов человек. Весь Санкт-Петербург окружен мусорных свалками.

    Шпиленко также рассказал о предложении создать экотехнопарки.

    «Это в разы сократит масштабы мусоросжигателей, на полигоны отходы будут поступать в минимальном количестве», — считает он.