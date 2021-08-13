Экономист призвал россиян к осознанному потреблению

Международный консультант программы развития ООН Андрей Шпиленко прокомментировал экологическую ситуацию на планете и призвал россиян к осознанному потреблению. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на Yоutube.

Он уточнил, что в России скопилось более 30 миллионов тонн отходов, 341 объект в стране может быть опасен для 17 миллионов человек. Весь Санкт-Петербург окружен мусорных свалками.

Шпиленко также рассказал о предложении создать экотехнопарки.

«Это в разы сократит масштабы мусоросжигателей, на полигоны отходы будут поступать в минимальном количестве», — считает он.