Экология 19 апреля 2023, 06:18 Экономист предупредил о больших убытках Украины из-за небывалого половодья «Страна.ua»: весеннее половодье грозит Украине большими убытками в сотни миллионов гривен Freepik

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На Украине случилось сильное половодье, и расходы на устранение его последствий могут превысить несколько сотен миллионов гривен. Высокий уровень воды позволит выработать больше электроэнергии, но погубит урожай, предупредил «Страна.ua» экономист Олег Пендзин.

Вышедшие из берегов реки подтопили более 1,5 тысячи домохозяйств, особенно в Черниговской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям спрогнозировала пик паводка, который начался еще зимой, на 22 апреля. Уровень воды на метр превысил прошлогодние показатели, и настолько сильные разливы фиксировали в последний раз в 2013 году.

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«В любом случае [ущерб] будет немалым <…> С другой стороны, есть и плюсы. В частности, „разгон“ водной генерации, что позволяет Украине наращивать экспорт электроэнергии», — сказал экономист.

По словам Олега Пендзина, сильно пострадают приусадебные хозяйства, особенно урожай ранних овощей и ягод. Издание напомнило, что в прошлом году ущерб оценили в 50–150 миллионов гривен (110-330 миллионов рублей) в каждой области, но в 2023 году эта сумма может превысить несколько сотен миллионов гривен.