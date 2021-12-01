Экономист Кульбака назвал налог на углерод неизбежным

Экономист Николай Кульбака рассказал, что налог на углерод обязательно будет введен в отраслях с высокими парниковыми выбросами. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его словам, это неизбежно, так как Европа ввела высокие штрафы на продукцию, которая произведена не по экологическим стандартам. В результате России придется наводить порядок в сфере экологии.

«Либо мы сами наводим порядок в своей экологии, либо нас заставляют платить бешеные штрафы за продажу нашей продукции, произведенной не по экологическим стандартам», — заключил Кульбака.