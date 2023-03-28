Экология 28 марта 2023, 09:29 Экономия воды как забота об экологии на примере москвичей и столичных предприятий Фото: Стоян Васев

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Экономия воды — вопрос актуальный для всех мегаполисов мира, и Москва здесь не стала исключением. Благодаря проведенной масштабной модернизации сетей за 10 лет суточный объем потребленной воды сократился почти на 90 литров на каждого жителя.

Новое оборудование также сократило количество утечек и улучшило эффективность диагностики столичного водоканала. Кроме того, для ремонта теперь специалистам не нужно копать огромные траншеи, мешая проходу жителей и проездам машин.

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Свою роль в экономии воды среди москвичей сыграла установка счетчиков. Кроме того, горожане стали покупать новую технику, которая сокращает использование водных ресурсов. В стороне от экономии воды не остались и предприятия российской столицы.

На московском нефтеперерабатывающем заводе уже не первый год работает установка «Биосфера», которая позволяет возвращать обратно в производство до 80% жидкости. При помощи установленных в системе трехфазной центрифуги сточные воды очищаются на 99,9%.

Фото: Стоян Васев

«Для разделения фракций во время очистки воды с НПЗ используется именно центрифуга, потому что этот способ не требует дополнительных вмешательств оператора. Система закрытая, нет утечек паров нефтепродуктов. Процесс разделения непрерывен: центрифуга работает 24 часа в сутки», — рассказал профильному изданию «Энергия+» начальник комплекса «Биосфера» на Московском нефтеперерабатывающем заводе Юрий Антонов.

Центробежная сила разделяет сырье сразу на три фракции: жидкие нефтепродукты, твердый кек и воду. Все три фазы идут по разным путям.

Из нефтепродуктов после переработки делают топливо, битум, пластик, моторное масло. Твердый кек после обработки микроорганизмами превращают в удобрения, а воду отправляют обратно на производство, где используют для охлаждения и разбавления.

Таким образом к экономии воды подключились не только неравнодушные жители Москвы, но и крупные промышленные предприятия.

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