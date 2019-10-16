С 17 октября по 20 декабря 2019 года на территории Московской области пройдет экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Его организатором выступает Общественная палата Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

К участию в конкурсе приглашаются жители Московской области, волонтеры, юнармейцы, члены молодежных парламентов, патриотических клубов и объединений Московской области, студенты, школьники, образовательные учреждения муниципальных образований МО, молодежные центры и другие.

Для участия в экомарафоне необходимо заполнить заявку на официальном сайте марафона до 31 октября 2019 года. Заявка принимается от физических лиц или организаций, собравших не менее 500 кг макулатуры.

Экомарафон пройдет в четыре этапа. Победителями акции станут городские округа Московской области, сдавшие в переработку наибольшее количество макулатуры в относительном показателе к числу жителей.

Напомним, по итогам экомарафонов «Сдай макулатуру — спаси дерево!» в 2018 году в Московской области удалось спасти от вырубки более 7500 деревьев, было собрано более 450 тонн макулатуры за год. Кроме того, более 1500 деревьев было высажено в результате обмена эко-баллов, полученных муниципалитетами за участие в экомарафоне, на саженцы.