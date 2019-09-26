Экология ближе к городу. Акция «Наш лес» в этом году прошла по-особенному

Главной особенностью экологической акции «Наш лес», которая прошла в Подмосковье 21 сентября, стала посадка деревьев не только на территории лесных массивов, но и в жилых дворах, а также рядом с объектами социальной инфраструктуры.

Так, в Звездном городке появилась аллея кедров, которую высадили легендарные космонавты — Борис Волынов и Петр Климук, а также Валентина Терешкова. Свое дерево посадил и глава региона.

«Звездный городок у нас легендарный. Там живет огромное количество заслуженных, профессиональных людей, семей. Я должен признаться, что у нас не с первого, не со второго раза получилось создать атмосферу взаимного доверия. Но глава на самом деле старается, жители — как мне они говорили — чувствуют, замечают перемены в городе. Я очень надеюсь, что дальше этот темп и взаимопонимание будут подтверждаться нашими работами, нашими достижениями. Благодарить вообще всех глав, которые организовали вместе с жителями большую работу по посадке леса», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Губернатор напомнил, что акция была придумана в 2010 году, когда огромное количество леса было заражено, и возникла необходимость высадки новых деревьев. Жители региона согласились помочь властям, и с тех пор огромное количество семей участвуют в акции. Приходят и люди старшего поколения, и малыши.

В этом году свое дерево в рамках акции посадила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сделала она это на малой родине — в Солнечногорске.

«Спасибо Марии Захаровой, которая является активной жительницей Солнечногорска. Это ее родина. Это все очень важно», — сказал глава региона.

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В этом году участники акции особое внимание уделяли посадке деревьев не только в лесах, но и в черте города. Например, в Дубне высадили деревья на территории нового детского сада «Мечта». Так в городском округе решали проблему восстановления утраченных во время строительства образовательного учреждения деревьев. А в Химках высадили настоящий «сквер за час» — он появился на проспекте Мельникова, эта площадка стала центральной в рамках акции. Здесь появились десятки новых деревьев. Свою руку к этому приложили и почетные гости — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и первый заместитель председателя правительства региона — министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

«Для нас очень важно, чтобы преобразовались микрорайоны. Они строятся, и важно, чтобы в них было комфортно — чтобы были не только школа и детский сад, но еще и комфортная среда. Поэтому спасибо всем, кто участвует в этой акции. Много знаменитых людей и огромное количество неравнодушных граждан. Спасибо вам большое. Я уверен, что многие получат удовлетворение, что посадили много деревьев», — подчеркнул губернатор.