Сегодня — в День защиты озонового слоя — РусКлиматФонд и крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото», входящий в холдинг S8 Capital, в очередной раз показали пример того, как каждый из нас может внести свой вклад в улучшение климатической ситуации на планете. Сотрудники этих организаций приняли участие в восстановлении лесного фонда в рамках благотворительного проекта, который стал возможен в том числе благодаря реализации экологической программы холдингом S8 Capital (владелец — Армен Меружанович Саркисян).

Сегодня ни для кого не секрет, что климат меняется катастрофически быстро, и эти изменения далеко не в лучшую сторону. Очень тяжелые последствия ожидаются уже в ближайшее время.

«Глобальное изменение климата коснется каждого. В нашей стране мы уже видим его последствия: рост количества дней с аномальными температурами, увеличение катастрофических погодных явлений, таяние „вечной“ мерзлоты и нашествие насекомых-вредителей. Человечество, чтобы выжить, не может себе позволить бездействовать. Мы хотим, чтобы наша планета вытащила счастливый билет. Надеемся, что это получится с нашей помощью», — отметила Марианна Мунтяну, президент РусКлиматФонда.

Обеспокоенность в части климатических изменений уже достаточно давно обрела общемировую риторику. Известно, что Организация объединенных наций является организатором Десятилетия восстановления экосистем (2021-2030), в рамках которого планируется возобновление 350 миллионов гектаров леса в мире.

Учитывая, что в 2014 году члены организации намеревались в течение шести лет сократить вырубку лесов вдвое, но не сделали этого, ситуация выглядит на сегодняшний день критичной. Однако, благодаря активно включающимся в проект неравнодушным людям и целым организациям, шанс выйти на нужные показатели есть.

В нашей стране одним из активных сподвижников высадки лесов стал высокотехнологический холдинг S8 Capital, для которого благотворительность и участие в подобных социально-значимых проектах — это проявление корпоративной социальной ответственности, но вместе с тем и персональный выбор «лотерейного короля», как за глаза называют владельца холдинга Армена Саркисяна.

Весьма вероятно, что перманентное участие его бизнеса в восстановлении лесов и спасении озонового слоя планеты тоже может быть использовано злыми языками и появится новый ироничный статус, например, «Робин Гуд», но если это будет работать на популяризацию самой идеи такой волонтерской помощи, а значит и бережного отношения к природе в целом, то точно никто не расстроится.

Совместная акция с РусКлиматФондом стала уже традиционной. В этом году в нашей стране от пожаров пострадали миллионы гектаров леса и все эти площади требуют восстановления. Конечно, посаженные в ходе акции деревья могут показаться каплей в море, но главное сделать первый шаг и вместе внести вклад в восстановление природы и экосистемы нашей планеты Екатерина Тутон директор по связям с общественностью холдинга S8 Capital, частью которого является «Столото».

В Московской, Челябинской и Волгоградской областях сотрудники компаний сегодня высадили 32 000 молодых деревьев. Именно эти области были выбраны неслучайно: Одинцовский район Подмосковья пострадал от жука-короеда, а Челябинская и Волгоградская области в этом году пережили сильнейшие пожары, в результате чего в этих регионах выгорели гектары леса. Однако в восстановлении нуждаются леса, страдающие не только от форс-мажорных факторов, но и от вырубки. Вырубается на сегодняшний день на порядок больше лесов, чем восстанавливается: миллионы гектаров против сотен тысяч. В официальных документах фигурирует цифра 1 млн. га, однако речь идет о естественном, неконтролируемом возобновлении, тогда как его искусственная часть, то есть специально высаженная, составляет примерно одну шестую и только эту часть можно считать действительно ценной. Потому что мало посадить саженцы, за ними нужно ухаживать на протяжении 10 — 15 лет, чтобы получить планируемый результат. По обновленным в 2021 году правилам лесовосстановления в течение первого года роста саженцев полагается производить определенное число уходов:

•в таежной зоне — до двух;

•в зоне, где произрастают хвойно-широколиственные леса — до трех;

•в лесостепной зоне — до четырех;

•в степной — до пяти;

•в зонах полупустынь и пустынь — до шести уходов.

А всего за весь период выращивания в зависимости от зоны необходимо от 6 до 21 ухода.

Правда, лес может вырасти и сам, что часто и происходит, поскольку скорость искусственной высадки на пустующих пространствах существенно отстает. Но ценность такого леса (с точки зрения лесозаготовки) восстановится только через 150 лет. В случае с лесом, за которым ухаживают в течение первых двадцати лет — совсем другая ситуация. В процессе такого целенаправленного ухода в первые десять лет оставляют самые ценные виды, удаляя «пионерские» сорта — осины и березы. Затем еще 10 лет восстанавливаемую территорию чистят от лишних и погибших деревьев, тем самым создавая нужную густоту леса. При таком уходе «правильную» древесину можно будет начать использовать примерно через 35 лет, а через 60 лес будет восстановлен в своей первоначальной «стоимости».

В России сегодня выделяются миллиарды рублей в год на посадку лесов (6,7 млрд. рублей из федерального бюджета выделено в 2020 году на реализацию проекта «Сохранение лесов»), В планах воспроизвести леса к 2024 на 100%. И регионы, которые активно занимаются этим, один за другим отчитываются в выполнении и перевыполнении промежуточных целей. Однако, проверить, насколько восстановленные леса соответствуют требуемому качеству, крайне сложно.

Поэтому частные благотворительные инициативы чрезвычайно важны, ведь люди, посадившие лес своими руками, гораздо больше заинтересованы в его выживании. «Столото» и другие, входящие в холдинг S8 Сapital компании (например, Sport24.ru и Price.ru) уже не первый год дружно занимаются восстановлением леса в разных регионах России. Так, в прошлом году сотрудники холдинга также высадили 32 000 саженцев в республике Чувашии, Свердловской, Волгоградской областях и Подмосковье. Экологи подсчитали, что высаженные 2 000 дубов черешчатых, 2 000 кленов татарских, 24 000 сосен обыкновенных и 4 000 елей со временем поглотят 2656 тонн СО2, что снизит воздействие парникового эффекта и смягчит последствия изменения климата. Таким образом, деревья, посаженные при участии «Столото» и других компаний холдинга S8 Capitalтолько за 2 последних года, могут поглотить больше 5 тонн СО2.